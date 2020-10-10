Сборная Украины в Лиге наций уступила Германии 1:2

Перед важным матчем со сборной Германии в Лиге наций национальная команда Украины оказалась в непростой ситуации. Пандемия коронавируса сильно ударила по команде, лишив возможности тренерский штаб привлечь в состав ряд основных игроков, в частности Тараса Степаненко, Николая Матвиенко и Андрея Пятова. Ключевой футболист середины поля Александр Зинченко не сумел приехать в расположение национальной сборной из-за травмы. Из-за повреждений сборной не смогли помочь футболисты киевского "Динамо": Виталий Буяльский и Владислав Супряга.

Положительным моментом перед игрой стало то, что ранее ушедшие на самоизоляцию полузащитники "Шахтера" Марлос и Виктор Коваленко прибыли в расположение команды.

Крупные поражения в матчах против Испании и Франции указали на слабые стороны нашей сборной. Одна из них – это игра с мячом, под высоким прессингом большим числом игроков соперника. Очень много брака и потерь было как раз в этой фазе игры.

На предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко сказал, что, несмотря ни на что, сборная не будет отказываться от своей философии, и будет продолжать стараться выходить из обороны в атаку за счет коротких и средних передач. Накануне матча наставник сборной анонсировал поединок своих подопечных с немцами записью в Instagram: "Готов к вызову, выше голову".

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Матч начался с атак немецких футболистов. Однако украинцы не стали закрываться в обороне, агрессивно прессингуя соперника с целью убежать в быструю контратаку. Усилия нашей сборной успехом не увенчались, а вот футболисты сборной Германии открыли счет уже на 20 минуте.

Рюдигер перехватил мяч после розыгрыша углового у линии штрафной, обыграл двух защитников и прострелил вдоль ворот – его пас замкнул Гинтер.

Сразу после пропущенного мяча неплохой шанс восстановить равновесие имел Яремчук, но его сильный удар прошел над перекладиной. Середина тайма проходила в борьбе в центре поля. Украинские футболисты старались зацепиться за мяч, но допускали много ошибок в передачах.

На 31 минуте от второго гола команду спас Георгий Бущан. Наш вратарь не без труда вытащил мяч, летящий под перекладину после дальнего удара Киммиха.

На 35 минуте – снова суперсейв в исполнении Бущана. Гнабри мощно пробил головой с близкого расстояния в пустой угол, но Георгий в невероятном прыжке перевел мяч на угловой. Концовка тайма прошла с небольшим преимуществом сборной Германии, но счет до перерыва не изменился.

Второй тайм начался неудачно для нашей команды. Георгий Бущан ошибся на выходе, выпустив мяч из рук прямо на голову Горецке. Немцы повели в счете 2:0.

Забитый мяч придал уверенности сборной Германии. Она завладела инициативой, проводя атаки на наши ворота. Контратакам же нашей сборной не хватало точности в завершающей стадии.

Надо отдать должное нашим футболистам, они пытались изменить ход игры, и их усилия не прошли даром. На 75 минуте Яремчука сбили в штрафной площадке, а пенальти четко реализовал Руслан Малиновский.

Сборная Украины пыталась, как могла, сравнять счет, однако было заметно, что нашим футболистам не хватало индивидуального мастерства. Итог матча 1:2 в пользу Германии. Сожалеем, но не теряем надежды!