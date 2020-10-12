Игроков сборной Украины допустили к матчу с Испанией
Все 25 футболистов сборной Украины сдали отрицательные тесты на коронавирус перед встречей с Испанией в Лиге наций. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Все игроки, присутствующие в лагере национальной команды, допущенны к матчу.
Матч между сборными Украины и Испании состоится во вторник, 13 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало в 21:45.
Напомним, почти у двадцати сотрудников и футболистов ФК "Шахтер" обнаружен коронавирус. Девять игроков и еще девять сотрудников "Шахтера" отправятся на 10-дневную самоизоляцию. Футболисты не смогут сыграть в матче 6-го тура чемпионата Украины против ФК "Львов" 17 октября.