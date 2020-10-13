Матч Лиги наций "Украина - Испания": букмекеры сделали прогноз

13 октября в 21:45 по киевскому времени на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги наций между сборными Украины и Испании. Букмекеры прогнозируют, что наиболее вероятный исход игры - это победа Испании.

Ряд букмекеров сделали свои прогнозы на матч и принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Украины - 9.5-12.1; ничья - 5.0-5.5, победа Испании - 1.2-1.4.

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После трех туров “Лиги наций” сборная Украины занимает третье место в группе. Она набрала три очка. В активе у подопечных Андрея Шевченко два поражения против сборных Германии и Испании и одна победа над шведами.

Если сегодня Украина выиграет матч, то она получит еще три очка и переместится на вторую строчку в группе. Прошлую игру "сине-желтые" проиграли испанцам со счетом 0:4.

Напомним, все 25 футболистов сборной Украины сдали отрицательные тесты на коронавирус и допущены до сегодняшнего матча.