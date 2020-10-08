Сотрудника СБУ будут судить за прогулы ради судейства футбольных матчей

Во время служебных командировок сотрудник Департамента военной контрразведки более 10 раз покидал рабочее место, чтобы ездить на соревнованиях по футболу в разные города Украины.

Сотрудник Службы безопасности Украины предстанет перед судом за то, что во время служебных командировок он отлучался с рабочего места, чтобы судить футбольные матчи в разных городах Украины. Об этом сообщил начальник Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лешенко, передает Цензор.

По его словам, этот сотрудник более 10 раз ездил по разным городам Украины во время командировок, чтобы быть арбитром на соревнованиях по футболу.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенным местам несения военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", – сказал Лешенко.

Сотруднику Департамента военной контрразведки СБУ сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в прошлом году в Украине начал действовать закон о санкциях для народных депутатов, который предполагает лишение депутатов выплат в случае прогулов голосований и заседаний комитетов.