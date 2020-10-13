Роналду не сыграет с "Динамо" в Киеве, потому что заразился коронавирусом

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.

Отмечается, что у футболиста результат теста на COVID-19 оказался положительным.

35-летний игрок уже покинул расположение национальной команды. Его самочувствие в норме, никаких симптомов пока нет.

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Остальные игроки сборной провели внеочередные тесты и получили негативные результаты.

Роналду выходил на поле 11 октября, когда Португалия играла с Францией. Теперь он точно не сможет принять участия в ближайшем матче Лиги Наций против Швеции.

Кстати, через неделю, 20 октября, состоится матч Лиги чемпионов "Динамо"-"Ювентус" в Киеве на НСК "Олимпийский". Таким образом, Роналду не успеет вернуться на поле, так как должен находиться на карантине две недели.

Отметим, ранее столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям согласилась с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с болельщиками на трибунах.