Киев разрешил болельщиков на международных футбольных матчах

Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям согласилась с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с болельщиками на трибунах. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Места на стадионах можно будет заполнять на 30% на таких матчах:

9 октября на стадионе "Оболонь" квалификационный раунд Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября на "Олимпийском" матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии;

13 октября на "Олимпийском" в рамках Лиги наций выйдут на поле сборные Украины и Испании.

Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск болельщиков на стадионы. "Количество зрителей будет ограничено 30% от вместимости стадиона, но болельщики гостевой команды пока не будут допущены", – говорится в официальном заявлении. При этом проведение игр со зрителями возможно только при одобрении местных властей, а также с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.