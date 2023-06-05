Олимпийский чемпион Доминик Гашек приехал в Украину (фото, видео)

Знаменитый хоккеист посетил объекты городской спортивной инфраструктуры Харькова и обратился к украинцам на русском языке.

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек приехал в Украину. Так именитый спортсмен решил показать свою поддержку нашей стране и ее народу, который продолжает бороться с российским агрессором. Фото и видео опубликовала Федерация хоккея Украины в соцсетях.

Гашек уже посетил Харьков, где побывал на объектах городской спортивной инфраструктуры и восхитился харьковскими спортсменами, которые, несмотря на войну, продолжали тренироваться и побеждать.

"Я очень рад приехать в Харьков. Поддержать всех и сказать, что я поддерживаю Украину и украинский спорт. Всех ребят, всех детей. Я хочу, чтобы они могли опять играть в хоккей и пойти в школу. Удачи Украине, удачи Харькову!" – сказал он на русском языке.

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После Харькова чешский спортсмен отправился в Киев.

Доминик Гашек в Киеве

Напомним, за свою карьеру Гашек выиграл золото Олимпиады-1998 и бронзу Игр-2006, дважды побеждал в Кубке Стэнли (в 2002 и 2008 году в составе Детройта), дважды становился финалистом Кубка Стэнли.

4 июня капитан сборной Украины по футболу и защитник/полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сказал, что ему тяжело было возвращаться в Украину впервые после начала широкомасштабного российского вторжения.