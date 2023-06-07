Хотел вернуться в "Барсу": Лео Месси переходит в клуб из США Дэвида Бекхэма

Семикратный обладатель "Золотого мяча", который осенью, скорее всего, станет восьмикратным, склонялся к возвращению в Барселону. Но отдал предпочтение США: Apple пообещала долю от трансляций матчей MLS на своей TV-платформе, а Adidas — дополнительный бонус.

30-го июня у Лионеля Месси истечет контракт с французским "Пари Сен-Жермен", и он получит статус свободного агента. Клуб уже подтвердил, что не будет продлевать соглашение с аргентинским чемпионом мира. Подписать футболиста пытался его бывший клуб "Барселона" и саудовский "Аль-Хиляль", однако, по информации испанского футбольного комментатора Гильема Балага, Месси продолжит карьеру на североамериканском континенте.

Он переходит в клуб из MLS "Интер Майами", который принадлежит группе инвесторов, основной из которых — бывший английский футболист Дэвид Бекхэм.

Вместе с тем саудиты предлагали аргентинцу более выгодный контракт, но он решил его отклонить.

Переезжая в Майами, Месси также заключит соглашения с брендами Adidas и Apple.

35-летний семикратный обладатель "Золотого мяча" отдал предпочтение США потому, потому что ему пообещали долю от трансляций матчей MLS на Apple TV, а Adidas — дополнительный бонус.

На этой неделе отец Месси говорил, что сын склоняется к возвращению в Барселону, однако из-за финансовых сложностей, в которых оказался его бывший клуб, это стало невозможным.

С началом 2023 года состав сине-гранатовых заметно поредел: ушли ветераны Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба. Но клубу нужно еще больше разгрузить финансовую ведомость, прежде чем можно будет регистрировать новых футболистов.

"Аль-Хилялю" же придется подождать как минимум до следующего года, чтобы побороться за Месси. Журналисты выяснили, что сам футболист просил саудитов повременить с переходом в лигу, где уже выступают бывшие "сливочные" звезды — Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Напомним, что Сергей Ребров представлен в качестве тренера сборной Украины на ближайшие три года и уже сделал громкое заявление о том, что украинская спортивная пресса буквально уничтожала Андрея Шевченко в его бытность менеджером главной футбольной командой страны.

Пожалуй, Ребров преувеличил, ведь Шевченко играл в Серии А, и не понаслышке знает, какое давление действительно могут создавать отраслевые издания.