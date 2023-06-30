"Ур*д, иди воюй": в Чехии тренер во время матча оскорбил украинского футболиста

Тренеру грозит 100 тысяч крон штрафа и запрет заниматься тренерской деятельностью до 15 лет. Кроме того, его могут посадить в тюрьму на 2 года.

В Чехии во время матча низшего дивизиона чемпионата Чехии между командами "Горомержице" и "Велке Пршилепы" произошел скандал. Тренер команды гостей Ян Котвас оскорбил 22-летнего украинского футболиста Марьяна Федишина. Об инциденте сообщает чешское издание Denik.cz.

Сам матч состоялся несколько дней назад, но о неприятной ситуации с украинцем стало известно только сейчас.

Согласно судейскому протоколу, это произошло это в конце первого тайма. После грубого фола Федишин, который играл за команду "Горомержище", получил желтую карточку, что вызвало эмоции у Котваса.

"Ты украинский ур*д, вместо того, чтобы воевать, ты играешь здесь в футбол", — выкрикнул он во время небольшой стычки.

Ян Котвас кроме работы тренером также является действующим офицером чешской армии, поэтому дело о словесных оскорблениях передали в военную полицию Чехии.

Тренеру грозит штраф в 100 тысяч крон и запрет заниматься тренерской деятельностью на 15 лет. Кроме этого за клевету на нацию, расу, этническую или другую группу лиц в Чехии могут посадить на срок до 2 лет.

"Это большой позор для этого чиновника. Мы все отвечаем за свои действия. Словесные оскорбления иногда гораздо хуже для соперников, чем физические. Мы призываем клубы быть вежливыми к арбитру и соперникам", — сказал Ян Райнох, руководитель футбольной ассоциации Праги.

Осенью подобная ситуация возникла в Северной Богемии. Там тоже разбирались с оскорблением украинского футболиста. Однако дело не дошло до суда — это было обвинение против обвинения.

Напомним, что в Чехии дети устроили девочке из Украины травлю и плюнули ей в лицо. К ней прицепились с вопросом, русская ли она, а после того, как она ответила, что украинка — полились оскорбления. Президент Чехии Петр Павел встретился с девочкой из Украины, которую избили в школе. Чешского президента разозлило отношение детей к маленькой беженке из Украины, поэтому он пригласил ее к себе, чтобы показать гостеприимство и дружбу.

Ранее сообщалось, что до 50 000 украинских беженцев будут вынуждены переезжать из Чехии из-за изменения условий размещения.