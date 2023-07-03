Хорвата Йовичевича сменит нидерландец: "Шахтер" определился с новым главным тренером

Принявший донецкую команду специалист имеет небольшой успешный опыт работы в Украине, однако наибольших успехов новый тренер "Шахтера" добился за пределами нашей страны.

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте сообщил, кто возглавит команду после ухода хорватского специалиста Игоря Йовичевича, который привел команду к чемпионству в прошлом сезоне. Известно, что новым главным тренером "горняков" будет нидерландец Патрик ван Леувен, возглавляющий до этого луганскую "Зарю".

С новым тренером руководство донецкой команды подписало двухлетний контракт. Примечательно, что Патрик ван Леувен хорошо знаком с донецкой командой: с 2006 по 2013 год нидерландец работал координатором и директором академии "Шахтера".

В прошедшем сезоне ван Леувен воглавлял луганскую "Зарю", с которой занял третье место в Украинской премьер-лиге (УПЛ) и завоевал с командой путевку в Лигу Европы. Он стал лучшим тренером сезона в Украине.

Что касается "Шахтера", то горняки в новом футбольном сезоне будут представлять Украину в Лиге Чемпионов. Донецкий клуб благодаря завоеванному чемпионству сыграет сразу в групповом турнире самого престижного клубного турнира.

Интересно, что для ван Леувена работа в "Шахтере" станет всего третьим опытом в клубной карьере. Кроме "Зари" голландский специалист также был главным тренером "Маккаби" из Тель-Алива. С этим клубом тренер даже завоевал пока свой единственный трофей: Кубок Израиля в 2021 году.

Отметим также, что 3 июля футболисты донецкого "Шахтера" прибыли на летние сборы Нидерланды. До 23 числа украинская команда будет базироваться в Роттердаме и планирует сыграть пять контрольных поединков в рамках подготовки к новому футбольному сезону.

Тем временем напомним, что молодежная сборная Украины по футболу поздно вечером, 2 июля, обыграла Францию в 1/4 финала Молодежного чемпионата Европы 2023. Добыть победу над одним из главных фаворитов турнира со счетом 3-1 нашей команде помогли воспитанники "Шахтера" Георгий Судаков и Михаил Мудрык. К слову, благодаря этой победе Украина впервые в истории Независимости сыграет в футбольном турнире на Олимпийских играх.