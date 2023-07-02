Украина в полуфинале Евро-2023: грозная Франция повержена 3:1 (видео)

У Франции выделялась связка из "Лиона" Барколя – Шерки, а руководил атаками в центре Хефрен Тюрам. Но донецкая связка Судаков – Мудрик сыграла эффективнее.

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В 1/4 финала Молодежного чемпионата Европы 2023 сборная Украины обыграла Францию. Францию, конвейер футбольной академии которой в последние годы практически не дает сбоев и регулярно усиливает первую команду трехцветных.

В первом тайме у французов было территориальное преимущество, они и первыми забили. По временам казалось, что от французской тики-таки у Сине-желтых идет кругом голова.

Выделялась связки из "Лиона" Брадли Барколя и Райан Шерки. Дирижировал всем Хефрен Тюрам (сын легендарного чемпиона мира Лиллиама Тюрама свое имя получил в честь египетского фараона).

Франция U-21 — Украина U-21

Молодежная сборная Франции

Молодежная сборная Украины

В ряде атак "Ле-Бле" выходили на ударные позиции к штрафной Анатолия Трубина через десятки передач. К подавляющему игровому преимуществу французов добавлялись и ошибки обороны украинской команды.

На 21-й минуте атака французской сборной развивалась по правому флангу. Нападающий Брали Барколя из отдал в центр, где Шерки обыграл Максима Таловерова и расстрелял ворота.

Украинцы ответили голом из офсайда. Однако спустя некоторое время все же сработала донецкая связка Мудрик — Судаков. Первый на 32-й минуте заработал пенальти, а второй его реализовал. Спустя несколько минут, опять же, Мудрик создал голевой эпизод — и Судаков сделал дубль, переиграв стража ворот Люка Шевалье.

К тому же, Георгий Судаков, по меньшей мере на время, возглавил список гонку бомбардиров Евро.

Во втором тайме была напряженная борьба. Украина по-прежнему играла на контратаках и сохранила счет первой сорокапятиминутки, во многом и благодаря сейвам Анатолия Трубина и VAR, отменившему гол французов.

Победный гол Артема Бондаренко

А на последних минутах капитан Артем Бондаренко поставил жирную точку в матче.

Напомним, что молодежная сборная Украины еще во втором туре группового турнира Евро-2024 гарантировала выход в плей-офф, обыграв Румынию.

Также сообщалось, что Андрей Шевченко в своем интервью Sky News 2 июля сказал, что Украина должна вернуть все свои территории, а россиян и белорусов на Олимпиаду пускать нельзя.