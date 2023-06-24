Молодежное Евро-2023: Украина вырвала победу с Румынией и почти гарантировала плей-офф

Украинцы владели территориальным преимуществом и на 89-й минуте буквально затолкали мяч в ворота. Автогол на счету защитника Румынии Виктора Дикана.

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Сборная Украины в своем втором матче на Чемпионате Европы по футболу среди молодежных команд встречалась с командой-хозяйкой Румынией. Матч прошел на домашней арене "Стяуа" в Бухаресте.

Румыния U-21 — Украина U-21

Молодежная сборная Румынии U-21

Молодежная сборная Украины U-21

У Сине-желтых было позиционное преимущество практически в течение всего матча. Еще в первом тайме было достаточно возможностей для взятия ворот. Неоднократно мог отличиться Алексей Кащук, автора победного гола в предыдущем матче против Хорватии.

Стоит отметить перепасовку двух футболистов, принадлежащих "Шахтеру" в концовке тайма: Крыськив пяткой сбросил мяч Кущаку — но переиграть вратаря не удалось.

Румыны ответили дальним ударом. После перепасовки у линии штрафной Йован Маркович пробил издали — Анатолий Трубин отразил.

Во втором тайме Украина продолжила владеть территориальным преимуществом, которое могла бы воплотить в забитый мяч спустя 10 минут тайма. Даниил Сикан пробил в перекладину после прострела с фланга.

Даниил Сикан

Время от времени владение мячом без особых острых эпизодов выливалось в опасные контратаки Румынии.

Украинцы увеличивали территориальное преимущество, и на 89-й минуте буквально затолкали мяч в ворота. Автогол на счету защитника Румынии Виктора Дикана.

На последней минуте встречи Владислав Ванат заработал прямую красную карточку и пропустит как минимум следующий матч против фаворита группы Испании. Получив численное преимущество, румыны пытались этим воспользоваться, но все же Украина выстояла.

Напомним, что в своем первом матче молодежного Евро-2023 сборная Украины переиграла Хорватию со счетом 2:0, забив в каждом тайме по мячу. Отличились Алексей Кащук и Даниил Сикан.

Также сообщалось, что первая сборная Украины по футболу провела два успешных матча подряд в отборе на Евро-2024, переиграв вначале Северную Македонию, а затем и сборную Мальту, на которой акцентировал внимание Сергей Ребров.