Не пожала руку россиянке: украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с турнира

Лидера сборной Украины по фехтованию сняли с участия на чемпионате мира после того, как она отказалась пожать руку нейтральной спортсменке из России. Соперница украинской фехтовальщицы Анна Смирнова автоматически прошла дальше.

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала как нейтральная спортсменка. Об этом пишет "Суспільне. Спорт".

Решение приняла Международная федерация фехтования. Соперница украинки прошла в следующий раунд автоматически.

Харлан приняла участие на чемпионате мира в одиночном турнире по фехтованию на саблях и победила нейтральную фехтовальщицу из России в первой же схватке на стадии плей-офф. По окончании боя украинка отказалась пожать руку россиянке.

Россиянка Анна Смирнова, которой Ольга Харлан отказалась пожать руку

По правилам турнира, рукопожатие является обязательным и без него результат поединка может быть отменен.

Следующий бой Харлан против Йоаны Илиевой из Болгарии не состоялся, победительницей автоматически признали оппонентку Ольги Харлан.

Национальная федерация фехтования пока на дисквалификацию Ольги Харлан никак не отреагировала, но приняла решение запретить спортсменам, тренерам, судьям участвовать в соревнованиях, где будут участвовать под своими флагами российские и белорусские спортсмены.

"Президиумом Федерации фехтования Украины было принято решение запретить спортсменам, тренерам, судьям участвовать в соревнованиях, где будут участвовать под своими флагами российские и белорусские спортсмены. Что касается участия в соревнованиях, где будут участвовать так называемые нейтральные спортсмены, то решение о возможности участия в таких соревнованиях будет оставаться за украинскими спортсменами, тренерами, судьями. При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами", — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина перестанет бойкотировать международные спортивные соревнования, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Беларуси под нейтральным флагом. В новом указе Министерства спорта говорится о том, что Украина бойкотирует только те соревнования, в которых принимают участие россияне и белорусы под национальными флагами.

Ранее сообщалось, что 14 июня 2022-го года Вадим Гутцайт заявил, что украинцы готовы бойкотировать выступления спортсменов из России и Беларуси, если последние будут допущены к соревнованиям.