"Судья не давал черную карточку": Украина собирается оспаривать дисквалификацию Ольги Харлан

По словам президента Федерации фехтования Украины, сейчас речь не идет о том, чтобы вернуть Ольгу Харлан на эти соревнования.

Президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Ольги Харлан. В эфире телемарафона 27 июля он заявил, что Украина готовит протест и будет оспаривать решение Международной федерации по фехтованию.

"Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем оспаривать это решение. Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры". Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница [Ольги Харлан], даже был назначен судья на следующий бой. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию", — заявил Ильяшев.

Россиянка Смирнова ожидает решения Комитета по ее жалобе.

Напомним, что украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала как нейтральная спортсменка. По правилам турнира, рукопожатие является обязательным и без него результат поединка может быть отменен.

Жалоба россиянки на поступок Ольги Харлан

После поединка россиянка подала жалобу и Международная федерация фехтования ее удовлетворила.

14 июня 2022-го года министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинцы готовы бойкотировать выступления спортсменов из России и Беларуси, если последние будут допущены к соревнованиям.