"Великий человеческий и спортивный жест": Федерация фехтования Германии поддержала Харлан

В DFB заявили, что ожидали большей чувствительности к решениям такого масштаба, как дисквалификация. Как отметили в организации, Ольга Харлан ясно дала понять, что готова отдать честь саблей.

В Федерации фехтования Германии (DFB) прокомментировали дисквалификацию Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальной странице DFB 28 июля.

"Мы ожидали большей чувствительности к решениям такого масштаба как дисквалификация. Ольга Харлан ясно дала понять, что готова отдать честь саблей", — заявили в DFB.

В публикации говорится, что спортивные ассоциации должны чутко реагировать, когда украинские и российские спортсмены встречаются под нейтральными флагами. В организации считают, что строгая интерпретация правил послала "фатальный сигнал" далеко за пределы мира фехтования.

"То, что она вышла на старт, несмотря на нарушающую международное право войну России, и что федерация ей это разрешила, мы рассматриваем как мощный человеческий и спортивный жест, которому Международная федерация фехтования своим сегодняшним решением нанесла тяжелый ущерб", — заявили в DFB о ситуации с Харлан.

В Федерации фехтования Германии также отметили, что ранее уже давали критическую оценку допуску к соревнованиям спортсменов из РФ и Белоруси, предупреждая о возможных последствиях. Протест украинской ассоциации против этого решения в DFB назвали "правильным знаком".

"В такие времена буквальное толкование и применение правил не должно быть эталоном, и мы ожидаем изменений здесь для будущих соревнований", — говорится в пресс-релизе.

Дисквалификация Ольги Харлан: что известно

Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала как нейтральная спортсменка

Президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Ольги Харлан, заявив, что Украина готовит протест и будет оспаривать решение Международной федерации по фехтованию.

В свою очередь Ольга Харлан сказала, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой, так как действовала по "зову сердца". Она отметила, что когда узнала, что ее исключили из Чемпионата миру по фехтованию, то почувствовала сильную боль, однако с ней ей помогла справиться поддержка украинцев.