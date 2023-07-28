"Правила должны измениться": Ольга Харлан обратился к украинцам на фоне скандала (видео)

Спортсменка поблагодарила украинцев за поддержку в соцсетях и заявила, что не пожала руку российской сопернице по "зову сердца".

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке на соревнованиях, прокомментировала свой поступок и последующую за ним дисквалификацию. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram вечером 27 июля.

Спортсменка сказала, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой, так как действовала по "зову сердца". Она отметила, что когда узнала, что ее исключили из Чемпионата миру по фехтованию, то почувствовала сильную боль. Однако с ней ей помогла справиться поддержка украинцев в социальных сетях, а в особенности — военных, которые защищают страну от российской агрессии. Многие из них, по словам Харлан, говорили, что она их вдохновляет.

"Никого никогда нельзя заставить идти на мир, особенно украинцев. Никаким рукопожатием. Поэтому так будет всегда. Я думаю, что понимаю, как и все в адекватном мире, что правила должны измениться, потому что меняется мир", — сказала Ольга.

Она поблагодарила украинцев за поддержку, и сказала, что чувствует ее.

"Вы в моем сердце! Слава Украине!" — сказала Ольга.

Харлан прокомментировала свой поступок

Скандал с дисквалификацией Ольги Харлан

Напомним, что 27 июля Фокус писал, что украинская спортсменка проявила твердую позицию и отказалась жать руку российской соперницы, после чего ее дисквалифицировали с Чемпионата мира по фехтованию. Россиянка выступала под нейтральным флагом.

Встреча Харлан и Смирновой завершилась со счетом 15:13 в пользу украинской спортсменки. После окончания поединка Харлан отвернулась от Смирновой и не пожала ей руку.

Смущенная и обиженная Смирнова продолжала оставаться на манеже почти час, требуя наказания для Харлан за такое "проявление неуважения". Сначала организаторы соревнований отказались удовлетворить просьбу российской спортсменки и даже назначили следующую соперницу для Харлан. Однако вскоре Международная федерация по фехтованию приняла решение дисквалифицировать украинскую спортсменку.