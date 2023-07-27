Скандал на ЧМ по фехтованию: за что отстранили украинскую спортсменку Ольгу Харлан

Украинская спортсменка Ольга Харлан проявила твердую позицию и отказалась жать руку российской соперницы, после чего ее дисквалифицировали с Чемпионата мира по фехтованию. Фокус собрал все, что известно о скандале.

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На Чемпионате мира по фехтованию разразился скандал в связи с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан. После ее победы над российской соперницей, которая выступала под "нейтральным" статусом, Харлан отказалась пожать руку сопернице. Фокус подробно описывает причины дисквалификации и реакцию мирового сообщества на данное событие.

Дисквалификация Харлан

Ситуация произошла во время текущего Чемпионата мира по фехтованию, когда Харлан одержала победу над "нейтральной" российской фехтовальщицей Анной Смирновой.

Встреча Харлан и Сидоровой завершилась со счетом 15:13 в пользу украинской спортсменки. После окончания поединка Харлан отвернулась от Сидоровой и не пожала ей руку.

После завершения поединка, как предполагают правила соревнований, Смирнова пришла пожать руку Харлан, но украинская спортсменка отказалась от этого жеста и предложила удариться шпагами.

Смущенная и обиженная Смирнова продолжала оставаться на манеже почти час, требуя наказания для Харлан за такое "проявление неуважения". Сначала организаторы соревнований отказались удовлетворить просьбу российской спортсменки и даже назначили следующую соперницу для Харлан. Однако вскоре Международная федерация по фехтованию приняла решение дисквалифицировать украинскую спортсменку.

Это наказание делает невозможным не только участие Харлан в индивидуальных соревнованиях, но и в составе украинской команды.

За что наказали Ольгу Харлан

Основной причиной дисквалификации Харлан является якобы "проявление неуважения". Правила соревнований явно предусматривают, что по завершении поединка соперники должны пожать друг другу руки, и отказ от этого формального жеста считается нарушением правил.

Реакция Украины на деквалификацию Ольги Харлан

Президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев высказался относительно дисквалификации Ольги Харлан. Он заявил, что Украина готовит протест и планирует оспорить решение Международной федерации по фехтованию.

По словам Ильяшева, фактически, судья не выдал Харлан черную карточку и не дисквалифицировал ее. Возникновение этой дисквалификации произошло после определения следующей соперницы Харлан, даже был назначен судья на следующий поединок. По его мнению, здесь произошли манипуляции за кулисами.

"Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры", — заявил Ильяшев.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за украинскую спортсменку.

Глава МИД призвал Международную федерацию фехтования вернуть Харлан ее права и разрешить украинской спортсменке участвовать в дальнейших соревнованиях. А действия визави Харлан глава МИД сравнил с действиями российской оккупационной армии в Украине.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя", — отметил Кулеба.

Украина заранее предупредила — рукопожатия не будет

Как сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, Украина заблаговременно предупредила организаторов чемпионата мира по фехтованию о том, что ее спортсмены не будут пожимать руки "нейтральным" атлетам из России.

По его словам, 26 июля состоялась встреча представителей Федерации фехтования Украины с членами международной федерации, на которой было подтверждено, что украинские спортсмены не будут пожимать руки, а предоставят "салют", поздравят и покинут дорожку.

Вадим Гутцайт также отметил, что то, что произошло с "нейтральной" спортсменкой, является провокацией и направлено против Ольги Харлан. Решение о дисквалификации Харлан принял организационный комитет чемпионата мира.

Позиция МОК относительно дисквалификации

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на скандал с Харлан на Чемпионате мира в Милане. В организации призвали Международные федерации рассматривать ситуации, связанные с участием украинских спортсменов и "нейтральных" российских спортсменов, с высокой степенью деликатности.

Что известно о российской фехтовальщице Анне Смирновой

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, высказал свою реакцию на скандал, связанный с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан. Он заявил, что российская спортсменка не может считаться нейтральной.

Подоляк поделился фотографией российской фехтовальщицы Анны Смирновой, на которой она изображена вместе с молодым человеком, который носит военную форму и военную меховую шапку, окрашенную в цвета российского триколора.

Он заявил: "Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россиянке".

Реакция общества и спортсменов на дисквалификацию Ольги Харлан

Поступок украинской фехтовальщицы Ольги Харлан вызвал восхищение со стороны украинской общественности. В социальных сетях люди выражают ей теплые слова, создают картинки и поддерживают спортсменку после того, как она была дисквалифицирована, что, по мнению многих, считается несправедливым решением.

На ситуацию также отреагировала украинская теннисистка, третья ракетка мира по версии WTA Элина Свитолина. Она отметила, что это была намеренная провокация со стороны российской спортсменки.

"Она победила российскую спортсменку, а потом отказалась пожать ей руку, что является правильнім решением для наших людей. Российская спортсменка ее спровоцировала, после чего Ольга была дисквалифицирована. Я считаю, что это является нестоящим неуважением со стороны Федерации фехтования. Почему россияне провоцируют? Почему они не уважают нашу позицию?", — заявила Свитолина в интервью "Голосу Америки".