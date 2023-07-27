"Открыто увлекается армией РФ": в ОП высказались о российской фехтовальщице Смирновой

По словам Подоляка, в то время как российские оккупанты ежедневно убивают людей и разрушают города, украинских спортсменов дисквалифицируют с международных соревнований.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на скандал, который произошел на чемпионате мира с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан и считает, что российская спортсменка не занимает нейтральную позицию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 27 июля.

В сети появилось фото фехтовальщицы из РФ Анны Смирновой, на котором она в военной меховой шапке рядом с парнем в военной форме. На голове у него шапка в цвет российского триколора.

"Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россияне", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк обратился к Международной федерации фехтования и спросил у них, можно ли такие фотографии воспринимать как четкую позицию и не пахнут ли деньги Российской Федерации.

Ольгу Харлан дисквалифицировали с ЧМ: подробности

В четверг, 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан после поединка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала как нейтральная спортсменка.

Правила турнира гласят, что это обязательный пункт и за нарушение правил грозит дисквалификация и отмена результатов поединка, где украинская спортсменка победила.

Россиянка сразу же пожаловалась и Международная федерация фехтования приняла решение дисквалифицировать украинку.

"Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем оспаривать это решение. Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры", — заявил в эфире телемарафона президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Напомним, 26 июля сообщалось, что РФ и Беларусь не пригласили на Олимпийские игры в 2024 году. За год до старта соревнований традиционно рассылаются специальные приглашения и в этот раз их отправили в 203 страны.