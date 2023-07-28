Харлан получила автоматическую квалификацию от МОК на Олимпиаду-2024 (документ)

По словам министра спорта Вадима Гутцайта, сейчас ведется работа по снятию "черной карты" для дальнейших соревнований фехтовальщицы и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2024. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook 28 июля.

"Продолжается работа по снятию "черной карты" для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта", — написал Вадим Гутцайт.

К публикации также прикреплено письмо от МОК, в котором указано, что Ольга Харлан получит автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 в случае если не сможет пройти туда через отборочную систему.

"Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит дополнительную квоту вам на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период. Делаем это уникальное исключение также из-за продолжающихся процессов, которые никак не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации", – говорится в документе.

Олььга Харлан получила автоматическую квалификацию от МОКна Олимпиаду-2024

Дисквалификация Харлан: что известно

Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала в нейтральном статусе.

Решение приняла Международная федерация фехтования. Соперница украинки прошла в следующий раунд автоматически.

Президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев отреагировал на ситуацию с дисквалификацией Харлан. Он заявил, что Украина готовит протест и будет оспаривать решение Международной федерации по фехтованию.

В Международном олимпийском комитете прокомментировали скандал с украинской спортсменкой Ольгой Харлан, призвав международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с "необходимой степенью деликатности".

Ольгу Харлан также поддержала Федерация фехтования Германии. В DFB отметили, что Ольга Харлан ясно дала понять, что готова отдать честь саблей. В организации также считают, что строгая интерпретация правил послала "фатальный сигнал" далеко за пределы мира фехтования.