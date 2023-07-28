Имела право: Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию Харлан

Как отмечают СМИ, на турнире действует протокол по борьбе с Covid-19, а значит спортсменка не нарушила регламент, отказавшись пожать руку российской спортсменке. Так FIE отреагировал на призыв МОК "с пониманием" относиться к украинским спортсменам.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сможет выступить в командном зачете на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации издания, исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию спортсменки, которая накануне отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Как отмечают СМИ, Харлан имела право так поступить, поскольку на турнире действует протокол по борьбе с коронавирусом, а значит спортсменка не нарушила регламент. В газете отмечают, что таким образом исполком FIE отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета "с пониманием" относиться к украинским спортсменам.

Теперь Харлан сможет выступить в командном турнире саблисток на Чемпионате мира.

Также информацию об этом подтвердил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Благодаря настойчивым усилиям Федерации фехтования Украины, а также моему обращению как член Исполкома международной федерации Ольга Харлан допущена к командным соревнованиям на Чемпионате мира. Это справедливое и верное решение. Рассмотрение вопроса о дисквалификации отложено", — написал министр в Instagram.

Кроме того, международный олимпийский комитет выдал украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024. В МОК отметили, что спортсменка попала в "уникальную ситуацию". Поскольку ее квалификационные баллы не могут быть компенсированы из-за дисквалификации, ей предоставят дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже.

Что известно о дисквалификации Ольги Харлан

27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под "нейтральным" статусом, после поединка 1/32 финала мирового первенства, завершившегося со счетом 15:7 в пользу украинки.

Как известно, рукопожатие является обязательным для всех участников соревнований. Это указано в правилах Международной федерации фехтования. Регламент соревнований предполагает, что отказ спортсменов приветствовать соперника до и после поединка наказывается отстранением от турнира и дисквалификацией на 60 дней.

В результате Ольгу Харлан дисквалифицировали, что сделало невозможным ее участие не только в индивидуальных соревнованиях, но и в составе украинской команды.

После случившегося разразился скандал. Президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев высказался относительно дисквалификации Ольги Харлан. Он заявил, что Украина готовит протест и планирует оспорить решение Международной федерации по фехтованию.

Кроме того, за украинскую спортсменку вступился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр потребовал Международную федерацию фехтования разрешить украинской спортсменке участвовать в дальнейших соревнованиях.

Фокус также писал о том, как отреагировала украинская общественность на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.