Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию с Ольгой Харлан в составе

В четвертьфинале Украина под 13-м номером встретится с представителями США, которые победили Индию и Китай.

Украинские шпажистки достигли 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Италии. Украинскую команду представляли Ольга Харлан, Алина Комащук и Юлия Бакастова. О выходе украинок в четвертьфинал сообщает "Суспільне. Спорт".

В 1/8 финала украинские спортсменки победили сборную Италии со счетом 45:34. До этого украинки одолели Узбекистан со счетом 45:27 в 1/16 финала.

В четвертьфинале Украина под 13-м номером встретится со спортсменками из США. Они уже победили Индию и Китай. Матч состоится 30 июля в 11:30.

Напомним, что Харлан получила право принять участие в соревновании после отмены ее дисквалификации из-за отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, Международный олимпийский комитет зачислил Харлан к участию в Олимпиаде-2024.

Чемпионат мира по фехтованию. Четвертьфинал (женщины)

Франция — Япония

США — Украина

Венгрия — Греция

Азербайджан — Республика Корея

Напомним, что украинская спортсменка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после боя отказалась пожать ей руку. На протянутую руку россиянки украинская фехтовальщица выставила перед собой саблю и ушла с дорожки. Из-за этого украинскую спортсменку дисквалифицировали.

Позже исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил дисквалификацию Ольги Харлан.

Ольга Харлан сказала, что не пожала руку россиянке, потому что действовала по "зову сердца" и отметила, что когда узнала, что ее исключили из Чемпионата мира по фехтованию, то почувствовала сильную боль, однако с ней помогла справиться поддержка украинцев.