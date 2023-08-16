"Сказал, что все будет хорошо": фехтовальщица Харлан опубликовала селфи с Залужным (фото)

Спортсменка выставила фото в соцсети с главнокомандующим ВСУ. По ее словам, Залужный заверил в положительном будущем.

Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан сфотографировалась с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Фото она выставила на своей странице в Instagram.

"Сказал, что все будет хорошо", — написала украинка под сообщением.

Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира из-за отказа пожать руку сопернице из РФ Анне Смирновой, которая выступала в нейтральном статусе.

28 июля спортсменка Ольга Харлан назвала виновных в ее дисквалификации. Она убеждена, что международные федерации должны более тщательно относиться к предоставлению спортсменам из РФ нейтрального статуса.

По данным СМИ, исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил дисквалификацию спортсменки, которая накануне отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. Отмечается, что Харлан имела право так поступить, поскольку на турнире действует протокол по борьбе с коронавирусом, а значит спортсменка не нарушила регламент. В газете отмечают, что таким образом исполком FIE отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета "с пониманием" относиться к украинским спортсменам.

К слову, 31 июля, украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что стала жертвой провокации во время чемпионата мира, ведь ее позиция не пожимать руку россиянке Анне Смирновой была озвученной заранее.

"У меня был выбор: или мне дисквалификация — черная карточка, или я пожимаю руку. Я сказала, что пожимать руку не буду ни в коем случае и могу сделать это саблями", — пояснила Харлан.