Бой Усика и Дюбуа: как финальный раунд закончился нокаутом для британца (видео)

Спортсмены провели 9 раундов, которые запомнились зрителям яркими моментами. Под конец противостояния украинский спортсмен активизировался и нанес серию ударов, которые не позволили британцу продолжать борьбу.

26 августа в польском Вроцлаве прошел один из самых ожидаемых поединков последнего времени, между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Закончилось противостояние победой украинца. Фокус поделился подробностями решающего раунда.

Длился бой между спортсменами 9 раундов и запомнится он надолго зрителям несколькими яркими моментами.

Первую половину противостояния бой был относительно спокойным, пока в 5-м раунде из-за удара британца ниже пояса не пришлось остановить поединок. Несколько минут понадобилось Александру Усику для того, чтобы прийти в себя и после этого события начали развиваться активнее.

К примеру, 7-й раунд 36-летний украинец закончил серией ударов и тем самым прижал своего оппонента к канату. Уже в 8-м раунде британец впервые побывал в нокдауне. Комбинация ударов Александра Усика вынудила Даниэля Дюбуа встать на колено.

Финальной точкой поединка стал 9-й раунд, украинский боксер нанес британцу мощный удар с правок руки и тем самым вновь отправил его в нокдаун.

Судья после этого дал сигнал о долгосрочном нокауте в пользу украинца.

В результате противостояние закончилось победой Александра Усика и он защитил чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO и пояс журнала The Ring. Теперь в его списке 21 победа, среди которых 14 нокаутом.

Напомним, 27 августа Фокус писал, как проходили раунды во время боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Во время поединка каждый из спортсменов хотел заполучить победу, но ее увез домой боксер из Украины.