У него большой потенциал: в "Формуле-1" впервые в истории появился украинец (фото)

Команда Формулы-1 Williams Racing пригласила в свою юношескую академию 14-летнего украинца, который летом 2023 года стал чемпионом Европы по картингу.

Украинский картингист, 14-летний Александр Бондарев стал представителем профессиональной гоночной академии Williams Racing. Наш соотечественник может стать первым в истории украинским пилотом в "Формуле-1". Об этом сам гонщик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что украинец присоединится к юношеской команде элитной серии автоспорта. По словам же самого гонщика, его мечта — участие в "Формуле-1".

"С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о "Формуле-1". У меня, конечно, впереди еще долгий путь, но это огромный шаг. Всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов "Формулы-1" имеет решающее значение, и я буду настойчиво работать, чтобы оправдать оказанное мне доверие", — рассказал спортсмен.

14-летний гонщик может стать первым в истории представителем Украины в Формуле-1 Фото: Александр Бондарев/Facebook

Отметим, что Williams Racing – британская команда "Формулы-1" созданная в 1970 году. Команда является девятикратным победителем "Кубка конструкторов". В своем время команду представляли многие легенды "Формулы-1". Среди них были и пилоты, побеждавшие на Чемпионатах мира. Самые известные из них: Айртон Сенна, Ален Прост, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике.

По словам спортивного директора команды Свена Смитса, они давно наблюдали за прогрессом молодого украинца.

"У Александра есть большой потенциал, мы с нетерпением ждем поддержки его развития, пока он продолжает свой путь в картинге", — отметил функционер.

Кто такой Александр Бондарев

Юный гонщик стал первым украинцем в истории, которому удалось завоевать титул чемпиона Европы по картингу. Финальный раунд за титул победителя прошел в последние дни июля 2023 на итальянском треке Cremona Circuit.

В июле 2023 года Александр Бондарев стал первым украинцем, который завоевал титул Чемпиона Европы по картингу Фото: Александр Бондарев/Facebook

В категории OK Junior, в которой выступал Александр Бондарев, участие приняли 81 картингист из разных уголков мира. Примечательно, что талант украинца был оценен еще до того, как он стал обладателем чемпионского титула. Так, 20 июля 14-летний гонщик возглавил обновленный международный официальный рейтинг спортсменов по картингу — FIA International Karting Ranking (IKR).

Напомним, в июле 2022 года "Формулу-1" покинул самый молодой чемпион в истории гоночных игр — Себастьян Феттель. Ранее Фокус сообщал, что Audi в 2026 году придет в "Формулу-1".