Четырехкратный чемпион и друг Украины: Себастьян Феттель уходит из "Формулы-1" (видео)

Себастьян Феттель стал самым молодым чемпионом в истории "Формулы-1". Немецкий гонщик поддерживает Украину и даже украсил свой шлем сине-желтым флагом.

Себастьян Феттель покинет "Формулу-1" по окончанию нынешнего гоночного сезона. Об этом четырехкратный чемпион мира заявил перед Гран-при Венгрии в видео на своей странице в Instagram.

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[ + – ] В составе Red Bull Феттель четыре года подряд выигрывал чемпионат "Формулы-1" Фото: Formula1.com

Заявление немецкого гонщика оказалось довольно неожиданным – ранее считалось, что он продолжит выступать за Aston Martin и в 2023 году. Феттель, который 3 июля отпраздновал 35-летие, признался, что решение далось ему тяжело, но он хочет проводить больше времени со своей семьей.

[ + – ] Свой шлем Феттель украсил украинским флагом и антивоенными лозунгами Фото: dailymail.co.uk

Себастьян Феттель – один из самых титулованных гонщиков за всю историю "Формулы-1". Он начал выступать с 2007 года, а уже в 2010 году в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом в истории. Затем немец выиграл еще три титула за три года.

Все четыре чемпионства Феттель добыл в составе команды Red Bull. В 2015 году он перешел в Ferrari: в составе итальянской команды гонщик дважды выигрывал "серебро" чемпионата и один раз – "бронзу". Всего на его счету — 53 победы в Гран-при "Формулы-1".

Последние годы в откровенно слабой команде Aston Martin оказались для Феттеля не очень успешными. Впрочем, он сумел стать вторым в Гран-при Азербайджана 2021 года.

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А еще Себастьян Феттель активно поддерживает Украину и осудил российское вторжение. Именно он едва ли не первым выступил с инициативой отменить Гран-при России, а затем стал одним из организаторов антивоенной акции гонщиков. Кроме того, Феттель украсил свой шлем украинским флагом и антивоенными лозунгами.

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