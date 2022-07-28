Чотириразовий чемпіон і друг України: Себастьян Феттель покидає "Формулу-1" (відео)

Себастьян Феттель став наймолодшим чемпіоном історії "Формули-1". Німецький гонщик підтримує Україну та навіть прикрасив свій шолом синьо-жовтим прапором.

Себастьян Феттель залишить "Формулу-1" після закінчення цьогорічного гоночного сезону. Про це чотириразовий чемпіон світу заявив перед Гран-прі Угорщини у відео на своїй сторінці в Instagram.

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[ + – ] У складі Red Bull Феттель чотири роки поспіль вигравав чемпіонат "Формули-1" Фото: Formula1.com

Заява німецького гонщика виявилася досить несподіваною — раніше вважалося, що він продовжить виступати за Aston Martin і у 2023 році. Феттель, який 3 липня відсвяткував 35-річчя, зізнався, що рішення далося йому важко, але він хоче проводити більше часу зі своєю сім'єю.

[ + – ] Свій шолом Феттель прикрасив українським прапором і антивоєнними гаслами Фото: dailymail.co.uk

Себастьян Феттель — один із найтитулованіших гонщиків за всю історію "Формули-1". Він почав виступати з 2007 року, а вже у 2010 році у віці 23 років став наймолодшим чемпіоном в історії. Потім німець виграв ще три титули за три роки.

Усі чотири чемпіонства Феттель здобув у складі команди Red Bull. У 2015 році він перейшов у Ferrari: у складі італійської команди гонщик двічі вигравав "срібло" чемпіонату й один раз — "бронзу". Всього на його рахунку — 53 перемоги в Гран-прі "Формули-1".

Останні роки у відверто слабкій команді Aston Martin виявилися для Феттеля не дуже успішними. Втім, він зумів стати другим у Гран-прі Азербайджану 2021 року.

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А ще Себастьян Феттель активно підтримує Україну та засудив російське вторгнення. Саме він чи не першим виступив із ініціативою скасувати Гран-прі Росії, а потім став одним із організаторів антивоєнної акції гонщиків. Крім того, Феттель прикрасив свій шолом українським прапором і антивоєнними гаслами.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz випустив суперкар із двигуном від боліда "Формули-1".