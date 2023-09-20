"Пример сверхмощной воли": Зеленский оценил рекорд украинцев на Играх непокоренных-2023 (видео)

За всю историю своего участия в соревнованиях украинцы получили рекордное количество наград: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Победителей Игр непокоренных-2023, которые сумели завоевать рекордное количество медалей, поздравил президент Украины Владимир Зеленский. В Telegram-канале он опубликовал соответствующее видео.

По его словам, украинский народ в очередной раз продемонстрировал миру нашу несокрушимость. За всю историю соревнований украинцы получили рекордное количество наград, в частности 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

"Невероятный результат!" — заявил он.

В заметке указаны имена мультимедалистов. Ими стали Николай Зарицкий, Назар Вознюк, Юлия Шевчук, Владимир Товкис, Максим Зубов.

Он поздравил победителей с отличными результатами. По его словам, украинские "непокоренные" продемонстрировали пример украинской несокрушимости и прочности.

Игры непокоренных-2023

Игры непокоренных в этом году состоялись в немецком городе Дюссельдорф. Команда из Украины была представлена 25 участниками. Это самый большой состав в истории. Среди них — военные и ветераны ВСУ, полицейские, Нацгвардии и добровольческих батальонов. Представители нашего государства получили 34 медали, среди которых 12 — золотые.

Украинцы в целом соревновались в девяти видах спорта: стрельбе из лука, настольном теннисе, легкой атлетике, баскетболе на колясках, пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, плавании, велоспорте, волейболе сидя. Ряд украинских участников выступили и в регби на колясках: в составе объединенной команды, в которую вошли воины разных стран.

Напомним, 16 сентября Принц Гарри наградил "Тайру" на Играх Непокоренных-2023. Украинский парамедик долгое время была в российском плену. Она получила "серебро" в соревнованиях по плаванию.