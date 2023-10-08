Звезда "Арсенала" Зинченко поддержал Израиль, но удалил пост после комментариев (фото)

В ответ на волну сообщений недовольных капитан сборной Украины закрыл аккаунт и удалил сторис со словами поддержки Израилю. Его бывший клуб "Ман Сити" принадлежит арабским шейхам, а стадион "Арсенала" носит название "Эмирейтс".

Защитник/полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко решил ограничить доступ к своему профилю в Instagram после атаки интернет-троллей. Гневным комментариям предшествовал пост со звездой Давида и словами "поддерживаю Израиль". Об этом сообщает The Daily Mail.

Капитан сборной Украины и один из рупор поддержки страны на международной арене, как и миллионы других по всему миру, в знак солидарности разместил слова сочувствия израильтянам в своих Instagram-сторис, чем были недовольны некоторые.

Случай произошел перед субботним поединком "Арсенала" с "Манчестер Сити", бывшему клубу Зинченко, 81% акций которого, к слову, принадлежат шейхам из Abu Dhabi United Group, а стадион нынешнего клуба Зинченко носит название "Эмирейтс".

Недовольные анонимные пользователи засыпали пост комментариями. Некоторые писали: "Смешно, как так, что он один из тех, кто плачет о том, что Россия делает с Украиной".

"Этот же парень хочет, чтобы мы проявляли сочувствие к его любимой Украине. Отвратительно", — говорится в публикации.

Еще один пользователь привел в сравнение случай Мейсона Гринвуда — футболиста "Манчестер Юнайтед", которого вначале обвинили в изнасиловании и нападении, а спустя год сняли все обвинения.

"Гринвуд, в отличие от Зинченко, — самый ненавидимый футболист в мир", — написал пользователь.

Зинченко закрыл Instagram

Зинченко в ответ на ядовитые комментарии закрыл аккаунт и удалил сторис со словами поддержки Израилю.

Футболисты используют социальные медиа, в том числе, и для рекламы спонсорских сделок, на страницу Зинченко подписаны 2,5 млн пользователей.

Другие футболисты, среди прочего, Рияд Марез, Мохаммед Салах и Месут Озил, прежде сдержанно высказывались о конфликте между Израилем и Палестиной, делая обтекаемые комментарии о том, что нужен мир.

Напомним, что Зинченко в интервью журналистам рассказал о готовности воевать за Украину.

Также сообщалось, что в Германии опознали женщину, которая лежала в пикапе боевиков ХАМАС с вывихнутой ногой. Ею оказалась 30-летняя тату-художница Шани Лук, которая приехала из Германии, опознали ее по татуировке и дредам.