МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета РФ: что известно

Решение с отстранением было принято после действий со стороны Кремля в украинских регионах. Речь о решении признать "региональные организации" на оккупированных территориях.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить деятельность Олимпийского комитета Российской Федерации (ОКР). Связано это с агрессией на территории Украины. Об этом говорится в пресс-релизе организации от 12 октября.

В МОК отметили, что решение российской стороны признать законность "региональных организаций" на временно оккупированных территориях Украины является полным нарушением правил.

"В связи с вышеизложенным Исполнительный совет МОК сегодня принял решение о том, что деятельность Олимпийского комитета России приостанавливается с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

Для России это решение будет иметь свои последствия. К примеру, теперь ОКР не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета. Соответственно, не будет никакого финансирования от олимпийского движения.

В то же время, в организации отметили, что она оставляет за собой право принять решение об участии отдельных спортсменов с российским паспортом на предстоящих Олимпийских играх. Следующие такие состоятся в Париже (2024), а также зимняя Олимпиада 2026 года, которая состоится в Милане.

МОК отстранил олимпийский комитет РФ после скандала Фото: МОК

Скандал с ОКР: подробности

5 октября Россия включила в состав своего Олимпийского комитета "региональные советы" на оккупированной территории Украины, о чем сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Речь шла про оккупированные части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

На следующий день президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт отметил, что Украина уже отправила свое обращение в МОК из-за соответствующего решения российской стороны.

"Национальный олимпийский комитет Украины обращается с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на рассмотрение следующего заседания Исполкома МОК и применить санкции, установленные Олимпийской хартией, за такое грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения", — говорилось в сообщении.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в ОП объяснили, почему РФ не место на Олимпиаде-2024. По словам Михаила Подоляка, российские спортсмены представляют продвижение массовых убийств и насилия на международной арене, поэтому нельзя это поддерживать ни в коем случае.