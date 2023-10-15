Сотрудники клуба "Кривбасс" не вернулись в Украину после матча Лиги чемпионов, — СМИ (видео)

Сбежавшими, по предварительным данным, являются SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. Информацию о том, что сотрудники "Кривбасса" не вернулись в Украину, передали в полицию и Госпогранслужбу.

Сотрудники женской команды ФК "Кривбасс" сбежали после матча женской Лиги чемпионов. Инцидент произошел месяц назад, но известно о нем стало только сейчас. Два работника футбольного клуба решили не возвращаться в Украину. Об этом рассказал эфире КДК журналист Сергей Болотников.

По его словам, беглецы – это работники футбольного клуба "Кривбасс": SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Беседа с журналистом Сергеем Болотниковым

Они в составе делегации женской футбольной команды уехали в Европу, где "Кривбасс" готовился к матчам женской Лиги чемпионов.

Лопатин и Медведев самовольно покинули расположение команды и решили не возвращаться в Украину. Клуб этому бегству не способствовал. Более того, теперь клубу придется обходиться без фотографа и SMM-щика, когда команда выедет за границу. По словам журналиста, им теперь приходится "выкручиваться", чтобы закрыть эти позиции своими силами.

О факте бегства в ФК "Кривбасс" сообщили в полицию, Министерство молодежи и спорта Украины и Государственную пограничную службу Украины.

Напомним, что женская команда ФК "Кривбасс" неудачно выступила в квалификации Лиги чемпионов. 6 сентября в Швеции криворожский коллектив уступил Парижу (0:4), а 9 сентября Линчепингу (Швеция) (0:3).

Также Сергей Болотников напомнил про побег футболиста ФК "Шахтер" Александра Роспутько. Тот не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена".

Позже появилась информация, что Роспутько может находиться в России. Сам он родом из оккупированной Горловки, там и сейчас проживают его родители. У него и его родителей, как сообщили инсайдеры, пророссийские взгляды. У Роспутько неоднократно случались конфликты на этой почве с другими членами команды.

Роспутько вместе с командой прошел регистрацию и сдал багаж на рейс в Варшаву, а после этого исчез в аэропорту и выключил телефон.

В команде решили, что футболисту стало плохо, но когда не нашли его в аэропорту, поняли, что он сбежал.