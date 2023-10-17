"Не понимаю, почему это так резонировало": работник "Кривбасса" объяснил, как уехал из Украины

Роман Лопатин работал СММником клуба, а в Германии подписал контракт, как футболист. Вместе с ним за границей остался и фотограф клуба.

После побега в Россию игрока ФК "Шахтер" Александра Роспутько, всплыла другая история, которая случилась с сотрудниками ФК "Кривбасс". СММщик команды и фотограф выехали за границу с женской командой криворожского клуба на матч Лиги чемпионов и не вернулись в Украину. Речь идет о Романе Лопатине SMM-специалисте, экс-прессаташе донецкого "Олимпка" и Романе Медведеве — фотографе команды. Роман Лопатин прокомментировал свой побег за границу изданию sport-express.ua.

"Не понимаю, почему это так резонировало. Официально я никакого закона не нарушал, в Конституции Украины нет никакого запрета ни на выезд, ни на въезд. Я выехал официально, не пересекал границу как-то нелегально", — говорит Лопатин.

Он добавил, что за границей у него возникли определенные семейные обстоятельства и он решил не возвращаться в Украину и заранее уволился из "Кривбасса".

"У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат о них? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношений с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить. Что именно мне инкриминируют?", — говорит Лопатин.

Он добавил, что перед выездом за границу не подписывал никаких бумаг, в которых было указано, что он должен был вернуться в Украину. Также он добавил, что был в составе спортивной делегации, потому что якобы пообещал руководству доработать сборы и "не хотел подводить клуб".

"Мой уход произошел еще в середине лета, три месяца назад, когда женская команда Кривбасса ездила на контрольные матчи в Польшу. Туда приехали мои родственники и забрали меня. Вот и все. В моей жизни сложились определенные обстоятельства и с моральной точки зрения я должен быть сейчас со своей семьей. Думаю, так бы поступил любой в моей ситуации, ведь семья на первом месте, а потом идут все остальные вопросы", — говорит Лопатин.

Он отметил, что сейчас находится в Германии и, как футболист, подписал контракт с клубом пятой лиги — "Цеденик". Пока в Украину он возвращаться не планирует.

"Сейчас у меня еще больше возможностей поддерживать страну и делать что-то полезное", — говорит он.

Относительно коллеги — беглого фотографа Романа Медведева он сказал: "У него своя история. За другого человека я не буду говорить".

Напомним что украинский футболист Александр Роспутько несколько месяцев готовил побег в Россию. по словам его отца, теперь его сын отдыхает и готовится добровольно получить гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько не вернулся в Украину после игры против "Антверпена" 4 октября в Юношеской лиге УЕФА.