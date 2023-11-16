Бой за все пояса: названы даты и место поединка Усик — Фьюри (видео)

Этот бой станет первым поединком за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Ранее абсолютным чемпионом в супертяжелом весе был Леннокс Льюис, владея титулами WBA, WBC и IBF в 1999 году.

Боксерский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри официально подтвержден, объявлены дата и место проведения. Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции, которая прошла в Лондоне (Англия) на стадионе "Уэмбли".

Александр Усик, владелец титулов WBA, WBO и IBF, достиг договоренности о поединке против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Мега-бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Победитель этого поединка будет признан абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, так как на кону будут стоять все чемпионские пояса.

Изначально поединок был запланирован на 23 декабря, однако Тайсон Фьюри получил рассечение во время своего последнего боя с Фрэнсисом Нганну, что привело к переносу этого поединка.

Этот бой станет первым поединком за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Последним абсолютным чемпионом в супертяжелом весе был Леннокс Льюис, владея титулами WBA, WBC и IBF в 1999 году.

Стоит отметить, что Александр Усик провел свой последний поединок в августе этого года против Даниэля Дюбуа, где он победил британца нокаутом в девятом раунде, защищая свои чемпионские пояса.

Последний бой у Тайсона Фьюри состоялся 28 октября против звезды UFC, Франсиса Нганну. Это поединок завершился спорным решением судей в пользу Цыганского короля.

В начале сентября Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии. Два бойца признаны лучшими в мире вне зависимости от фунта.