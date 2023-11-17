По данным журналистов, Антюхин принимал участие в различных турнирах, которые проводились в оккупированном Крыму. Он также участвовал в матче памяти известного крымского журналиста Гарринальда Немировского, который поддерживал российскую оккупацию.

Алексей Антюхин, бывший нападающий сборной Украины, который после оккупации Крыма стал гражданином России, возобновил карьеру в 51 год. Об этом пишет "Обозреватель".

Футбольная карьера Антюхина

Антюхин родился в Запорожье и начал профессиональную карьеру в местном "Металлурге". В 1993 году он перешел в симферопольскую "Таврию", где за три сезона стал лучшим бомбардиром команды. В 1996 году Антюхин перешел в киевское "Динамо", но в столичном клубе закрепиться не смог и был отправлен в аренду в полтавскую "Ворсклу". В 1999 году он вернулся в "Таврию", где играл до 2001 года.

Антюхин в составе ФК "Таврия"

После "Таврии" Антюхин выступал за ряд российских клубов, а в 2004 году вернулся в Украину, где завершил профессиональную карьеру в 2005 году.

Как Антюхин помогал российской пропаганде

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Антюхин получил российское гражданство. Он также стал помощником главного тренера сборной Крыма, которая была создана российскими оккупантами.

В последние годы Антюхин принимал участие в различных футбольных турнирах, которые проводились на оккупированном Крыму. В том числе он участвовал в матче памяти известного крымского журналиста Гарринальда Немировского, который поддерживал оккупацию полуострова.

Алексей Антюхин в команде Дубки Фото: Открытые источники

Летом 2023 года Антюхин возобновил игровую карьеру в составе клуба "Дубки" из одноименного села, выступающего в первой лиге открытого чемпионата Симферопольского района по футболу.

Ранее Мирча Луческу после ухода с поста тренера киевского "Динамо" заявил, что карьеру все же не завершил, а решение не доработать остававшиеся полгода контракта с киевлянами принималось на эмоциях, поскольку "никогда в жизни не проигрывал в трех матчах кряду".

Напомним, украинский участник уличного рыболовного чемпионата Артур Билан решил не возвращаться домой после Чемпионата мира в Италии — дома его ждали две повестки.