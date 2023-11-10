"Уважаю все страны": экс-тренер "Динамо" Мирча Луческу не исключил возвращения в Россию

По словам Луческу, он надеется, что скоро все закончится: на трибуны в Украине вернуться болельщики, а российские клубы будут выступать в Европе. Он также упомянул о том, что поддерживает отношения с некоторыми из своих бывших коллег в РФ, в частности с Анатолием Тимощуком и Сергеем Семаком.

Related video

Мирча Луческу после ухода из киевского "Динамо" заявил, что тренерскую карьеру все же не завершил, а решение не доработать остававшиеся полгода контракта с киевлянами принималось на эмоциях, поскольку "никогда в жизни не проигрывал в трех матчах кряду". Об этом румынский специалист рассказал в комментарии российскому "Спорт-Экспресс".

По словам Луческу, еще месяц назад у "Динамо" был отрыв в шесть очков от "Шахтера", но "позже, к сожалению, случилось то, что случилось".

"Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии, — цитирует Луческу российское издание. — В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни".

Мирча Луческу

Луческу сказал, что у него есть предложения от других команд, и что сейчас физически и психологически чувствует себя хорошо.

На вопрос о том, мог бы он вернуться в РФ, он ответил, что прошло не так много времени, с тех пор, как ушел из "Зенита" и что через месяц определиться со своим будущим.

"Могу сказать, что я уважаю все страны", — сказал он.

Луческу также отметил успехи своего бывшего коллеги Сергея Семака, который возглавил петербургскую команду после него и посетовал на то, что "такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации".

"Надеюсь, что скоро все закончится, в Украине будут играть с болельщиками, РФ вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму", — приводит цитату "СЭ".

По словам Луческу, он поддерживает отношения с некоторыми из своих бывших подопечных, среди прочих и с Анатолием Тимощуком. Он упомянул о том, что посещал матч с участием "Зенита" в 2019 году, когда российская команда играла с "Фенербахче". Луческу будучи тренером национальной сборной Турции, судя по всему, просматривал потенциальных кандидатов.

Напомним, что 3 ноября после минимального поражения от "горняков" Луческу заявил, что уходит в отставку с поста тренера "Динамо". "Всему приходит конец: и футбольной карьере, и любви, и жизни", — философствовал он на послематчевой пресс-конференции.

Также сообщалось, что после ухода Луческу "Динамо" возглавил Александр Шовковский.