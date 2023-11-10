"Поважаю всі країни": екстренер "Динамо" Мірча Луческу не виключив повернення до Росії

За словами Луческу, він сподівається, що скоро все закінчиться: на трибуни в Україні повернуться вболівальники, а російські клуби виступатимуть у Європі. Він також згадав про те, що підтримує стосунки з деякими зі своїх колишніх колег у РФ, зокрема з Анатолієм Тимощуком і Сергієм Семаком.

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Мірча Луческу після відходу з київського "Динамо" заявив, що тренерську кар'єру все ж таки не завершив, а рішення не доопрацювати решту пів року контракту з киянами було емоційним, оскільки "ніколи в житті не програвав у трьох матчах поспіль". Про це румунський фахівець розповів у коментарі російському "Спорт-Экспресс".

За словами Луческу, ще місяць тому у "Динамо" був відрив у шість очок від "Шахтаря", але "пізніше, на жаль, трапилося те, що трапилося".

"Украй складно грати у футбол без уболівальників, фінансової підтримки, спонсорів, реклами. Виступати тільки молоддю з академії, — цитує Луческу російське видання. — У будь-якому разі я намагався зберегти футбол у своєму житті".

Мірча Луческу

Луческу сказав, що у нього є пропозиції від інших команд, і що зараз фізично і психологічно почувається добре.

На запитання про те, чи міг би він повернутися до РФ, Луческу відповів, що минуло не так багато часу відтоді, як пішов із "Зеніту", і що за місяць визначитися зі своїм майбутнім.

"Можу сказати, що я поважаю всі країни", — сказав він.

Луческу також відзначив успіхи свого колишнього колеги Сергія Семака, який очолив петербурзьку команду після нього, і нарікає на те, що "така прекрасна команда не може виступати в єврокубках через усю цю ситуацію".

"Сподіваюся, що скоро все закінчиться, в Україні гратимуть з уболівальниками, РФ повернеться до виступу в Європі, загалом, усе прийде в норму", — наводять цитату журналісти.

За словами Луческу, він підтримує стосунки з деякими зі своїх колишніх підопічних, серед інших і з Анатолієм Тимощуком. Згадав також, що відвідував матч за участю "Зеніту" 2019 року, коли російська команда грала з "Фенербахче". Луческу бувши тренером національної збірної Туреччини, судячи з усього, переглядав потенційних кандидатів.

Нагадаємо, що 3 листопада після мінімальної поразки від "гірників" Луческу заявив, що йде у відставку з поста тренера "Динамо". "Усьому приходить кінець: і футбольній кар'єрі, і коханню, і життю", — філософствував він на післяматчевій пресконференції.

Також повідомлялося, що після відходу Луческу "Динамо" очолив Олександр Шовковський.