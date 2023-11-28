Лига чемпионов: "Шахтер" гарантировал евровесну, обыграв "Антверпен" 1:0 (видео)

Единственный мяч забил Николай Матвиенко, который после подачи с фланга головой переправил его в сетку.

В пятом туре группы H Лиги чемпионов украинский "Шахтер" обыграл бельгийский "Антверпен" со счетом 1:0 и гарантировали себе продолжение евросезона 2023/24.

"Горняки" на гамбургском "Фолькспаркштадионе" создали больше опасных эпизодов у ворот Жана Бутеза. На 12-й минуте после подачи Александра Зубкова со штрафного защитники "Антверпена" завалили в штрафной нападающего Даниила Сикана, возможно, арбитр назначил бы пенальти, но мяч летел прямиком на Николая Матвиенко, который головой переправил его в сетку.

Победный гол Николая Матвиенко

Еще в одном, пожалуй, наиболее опасном эпизоде у ворот бельгийцев Невертон пробивал практически по пустым воротам, а Георгий Судаков на добивании промахнулся по пустым воротам.

Вместе с тем у бельгийцев также были возможности для взятия ворот Ризныка.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил создавать опасные моменты, хотя бельгийская команда несколько больше владела мячом и проводила позиционные атаки. После двух дальних ударов "горняков" мяч попадал в перекладину. На последних минутах у "горняков" было несколько возможностей увеличить отрыв, но не хватило точности в завершении атак.

Все еще есть вероятность того, что "Шахтер" выйдет в 1/16 Лиги чемпионов, но для этого понадобится победа над Порту в гостях, в том случае если португальская команда не обыграет "Барселону".

Напомним, что сборной Украине не удалось пробиться напрямую на Чемпионат Европы в Германии из-за ничьи с Италией. Теперь придется обыгрывать сборную Боснии и Герцеговины, а затем — победителя пары Израиль/Исландия.

Также сообщалось, что экс-футболист сборной Хорватии приговорен к году тюрьмы из-за того, что вовремя не заплатил алименты бывшей мисс Хорватия.