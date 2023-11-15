Экс-игрок сборной Хорватии отсидит год в тюрьме: не заплатил алименты мисс Хорватия (фото)

Суд в Загребе постановил, что Бошко Балабан, игравший в свое время в лондонской "Астон Вилле", должен отбыть срок за решеткой, даже если бы сейчас выплатил свой долг. У его бывшей жены, модели Ивы Радич, более 113 000 подписчиков в Instagram, где она часто публикует фото с тропических курортов.

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Экс-игрок сборной Хорватии Бошко Балабан приговорен к году тюремного заключения, после чего еще в течение четырех лет он будет находиться на испытательном сроке. Все из-за просроченной выплаты алиментов для модели Ивы Радич, которую в 1995 году назвали мисс Хорватия. Об этом сообщает The Daily Mail.

Брак Радич и Балабана длился более десяти лет, они развелись в 2017 году, у пары трое детей — две дочери и сын. Однако бывший футболист не смог выплатить всю сумму долга по алиментам в установленный двухлетний срок.

Ива Радич и Бошко Балабан

В итоге, экс-нападающий, который выступал за английскую "Астон Виллу" с 2001 по 2003 гг., теперь будет заключен в тюрьму на один год.

Сообщается, что суд в Загребе решил, что бывший футболист должен быть отправлен за решетку, даже если выплатит свой долг.

У его бывшей жены Ивы Радич более 113 000 подписчиков в Instagram, где ее часто можно видеть на тропических курортах.

В то время, как у бывшего футболиста — меньше 8 тыс. подписчиков. Модель сотрудничала с такими компаниями, как Paco Rabane, H&M, Damiani, Chanel и Journal.

Ива Радич Ива Радич Ива Радич

Повесив бутсы на гвоздь в 2015 году, Балабан стал футбольным агентом и занимался карьерой ряда молодых хорватских звезд.

Среди прочего, он представлял интересы бывшего нападающего "Лестера" Андрея Крамарича и помогал вести переговоры о его переходе за 10 млн евро из хорватского клуба "Риека".

Бошко Балабан, "Астон Вилла"

Балабан сам играл за "Реку", затем перешел в загребское "Динамо", которое продало его на Туманный Альбион, но в составе "Астон Виллы" он не сумел закрепиться и вернулся обратно в "Динамо". В дальнейшем защищал цвета бельгийского "Брюгге" и греческого "Паниониса", а завершал игровую карьеру в малазийском "Селангоре".

В его послужном списке 35 матчей за сборную Хорватии и десять голов. В составе сборной он играл на двух чемпионатах мира, в 2002 и 2006 годах.

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов: Даниил Сикан забил единственный мяч.

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