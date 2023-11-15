Ексгравець збірної Хорватії відсидить рік у в'язниці: не заплатив аліменти міс Хорватія (фото)

Суд у Загребі ухвалив, що Бошко Балабан, який грав свого часу в лондонській "Астон Віллі", має відбути термін за ґратами, навіть якби зараз виплатив свій борг. У його колишньої дружини, моделі Іви Радич, понад 113 000 підписників в Instagram, де вона часто публікує фото з тропічних курортів.

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Ексгравець збірної Хорватії Бошко Балабан засуджений до року тюремного ув'язнення, після чого ще протягом чотирьох років він перебуватиме на випробувальному терміні. Усе через прострочену виплату аліментів для моделі Іви Радич, яку 1995 року назвали міс Хорватія. Про це повідомляє The Daily Mail.

Шлюб Радич і Балабана тривав понад десять років, вони розлучилися 2017 року, у пари троє дітей — дві доньки і син. Однак колишній футболіст не зміг виплатити всю суму боргу за аліментами у встановлений дворічний термін.

Іва Радич і Бошко Балабан

У підсумку, екс-нападник, який виступав за лондонську "Астон Віллу" з 2001 по 2003 рр., тепер буде поміщений у в'язницю на один рік.

Повідомляється, що суд у Загребі вирішив, що колишній футболіст має бути відправлений за ґрати, навіть якщо виплатить свій борг.

У його колишньої дружини Іви Радич понад 113 000 підписників в Instagram, де її часто можна бачити на тропічних курортах.

У той час, як у колишнього футболіста — менше 8 тис. підписників. Модель співпрацювала з такими компаніями, як Paco Rabane, H&M, Damiani, Chanel і Journal.

Іва Радич Іва Радич Іва Радич

Повісивши бутси на цвях 2015 року, Балабан став футбольним агентом і займався кар'єрою низки молодих хорватських зірок.

Серед іншого, він представляв інтереси колишнього нападника "Лестера" Андрія Крамарича і допомагав вести переговори про його перехід за 10 млн євро з хорватського клубу "Рієка".

Бошко Балабан, "Астон Вілла"

Балабан сам грав за "Ріку", потім перейшов до загребського "Динамо", яке продало його на Туманний Альбіон, але у складі "Астон Вілли" він не зумів закріпитися і повернувся назад у "Динамо". Надалі захищав кольори бельгійського "Брюгге" і грецького "Паніоніса", а завершував ігрову кар'єру в малайзійському "Селангорі".

У його послужному списку 35 матчів за збірну Хорватії і десять голів. У складі збірної він грав на двох чемпіонатах світу, у 2002 і 2006 роках.

Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів: Данило Сікан забив єдиний м'яч.

Також повідомлялося, що російські шахісти разом з українцями переходять під прапор Англії, рятуючи життя і кар'єру.