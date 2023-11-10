Рятують життя і кар'єру: російські шахісти разом з українцями переходять під прапор Англії

За словами 21-річної шахістки Каміли Хрищенко, змінивши шахове громадянство, вона зможе більше допомогти Україні та віддячити жителям Англії за підтримку. Минулого року 44 російських шахісти, зокрема й гросмейстери, написали листа президенту РФ Володимиру Путіну з критикою війни.

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Українській висхідній зірці Камілі Хрищенко довелося залишити рідний Краматорськ, коли навколо почали падати бомби. Тепер 21-річна шахістка мешкає в англійському місті Халл, а міжнародна шахова організація допомогла їй та її сім'ї переїхати в безпечне місце. Своєю чергою, росіянин Микита Вітков дебютує за Англію на Командному чемпіонаті Європи з шахів. Про це пише Sky News.

Каміла вирішила виступати на міжнародних змаганнях під англійським прапором і вважається одним із найрейтинговіших гросмейстерів у країні.

"Шахи — це сім'я, особливо в складні часи. Ми знали, що наша всесвітня шахова сім'я допоможе", — розповіла Каміла, яка їхала з переповненого вокзалу в Краматорську в перші дні повномасштабного вторгнення. Через кілька днів удар російської ракети по вокзалу міста забрав життя понад 30 осіб.

Каміла дісталася Чернівців, а потім уже в Румунії місцева шахова федерація допомогла знайти їй та її друзям житло й оформити британську візу.

24 квітня 2022 року вона переїхала до Англії, а зараз живе в місті Галл, вивчає комп'ютерну інженерію, продовжує грати та збирає кошти на підтримку України. Вона визнає, що рішення представляти на змаганнях Англію далося непросто.

"Це було дуже складне для мене рішення. Це було дуже особистим, через Україну і війну, і я хочу підтримати мою країну", — сказала шахістка, додавши, що зміна шахового громадянства все ж таки була в інтересах кар'єри, і в такий спосіб вона хоче віддячити жителям Англії за підтримку.

Каміла Хрищенко

"Для мене краще надати відчутну підтримку шляхом збору коштів і волонтерством, ніж просто прапор із моїм ім'ям", — сказала вона.

На запитання про те, чи приносять шахи їй усе ще задоволення, вона сказала, що, мабуть, кожному гравцеві часом хочеться все кинути.

"Але я все ще їх люблю. Не можу уявити себе без шахів", — пояснила вона.

Український гросмейстер Ігор Коваленко, який посідає 60-ту сходинку в списку найкращих у світі, зі свого боку, вирушив на фронт.

34-річний шахіст раніше не вмів стріляти, зараз же в його шаховій кар'єрі перерва, але на опублікованих фото він брав участь в онлайн-турнірі з окопу, коли було тихо.

Шахи в окопі

Коли в перші дні повномасштабної війни колони російських танків ішли на Київ, керівництво ФІДЕ засудило застосування військової сили та відсторонило російських і білоруських гравців від змагань.

Шахи на заводі "Азовсталь" у Маріуполі

Два місяці потому 44 російських шахісти, зокрема й низка гросмейстерів, написали відкритого листа президенту РФ Володимиру Путіну з критикою війни та закликали до припинення вогню.

"Ми поділяємо біль наших українських колег і закликаємо до миру", — йшлося в листі.

Відтоді деякі відомі російські шахісти стали виступати під прапорами інших країн, протестуючи проти дій Кремля.

Серед них і Микита Вітюгов, 36-річний шахіст, який переїхав із Петербурга до Східної Англії.

Микита Вітюгов

Він посідає 31-й рядок рейтингу і вважається найкращим в Англії. Змінити країну вирішив і Григорій Опарін, який виріс у Москві.

Григорій Опарін

"Для мене це був повний шок. Я не міг повірити в те, що відбувається. Було настільки соромно за мою країну, яка розв'язала війну", — говорив він.

За словами 26-річного шахіста, він одразу ж почав процес виходу з російської шахової федерації. Але протягом двох років не міг виступати під американським прапором, як йому того хотілося, оскільки було потрібно виплатити понад 35 тисяч євро Федерації шахів Росії.

Сергій Карякін підтримав війну

Але не всі російські шахісти виступили проти. Сергій Карякін, який посідав 9-й рядок світового рейтингу, підтримав президента РФ. ФІДЕ відсторонила його на пів року, але тепер він уже сам відмовляється брати участь у змаганнях, якщо забороняється представляти РФ.

Сергій Карякін

Відтоді Карякін з'являвся на окупованих територіях і позував поруч із солдатами окупаційного угруповання.

Нагадаємо, що вчені дійшли висновку про те, що повітря навколо впливає на гру в шахи.

Також повідомлялося, що англійські шахісти врятували маленького "шахового генія" з Одеси.