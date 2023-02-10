Канарки у вугільній шахті. Вчені вважають, що повітря навколо впливає на нашу гру в шахи

Нове дослідження передбачає, що забруднене повітря здатне впливати на наші когнітивні здібності й здатність грати в шахи.

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Погана новина полягає в тому, що більшість із нас дихає забрудненим повітрям, а ми знаємо, що забруднення повітря здатне завдати шкоди нашому мозку та когнітивним здібностям. У новому дослідники припускають, що шахісти з ослабленим здоров'ям можуть опинитися в незавидному становищі, ніби "канарки у вугільній шахті", через що страждає їхнє когнітивне здоров'я, пише Science Alert.

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У новому дослідженні вчені з Массачусетського технологічного інституту зосередилися на вивченні того, як забруднене повітря впливає на гру шахістів, — результати виявилися вражаючими. За словами співавтора дослідження, економіста з Лабораторії сталої урбанізації Хуана Паласіоса, вони з колегами виявили, що коли шахісти зазнавали вищого рівня забруднення, вони буквально робили більше помилок, до того ж серйозніших помилок.

Щоб порахувати кількість помилок і розрахувати їхню серйозність, учені використовували спеціальне програмне забезпечення, що використовує штучний інтелект для аналізу ігор. У результаті вчені зауважили, що під час підвищення рівня дрібної суспензії в мкг на кубічний метр шанси шахістів зробити помилку зростали на 2,1%, а серйозність цих помилок ставала більшою на 10,8%.

Зазначимо, що суспензія — тверді частинки, які є сумішшю твердих частинок і рідких крапель, що переноситься по повітрю. Ця суміш складається з безлічі різних речовин, у тому числі пилу, сажі, диму, органічних речовин і багато іншого.

Тверді частки можна поділити на природні й антропогенні, перші утворюються вулканами та внаслідок пожеж, другі є побічним продуктом роботи електростанцій, транспортних засобів і сільського господарства. Крім того, тверді частинки можна класифікувати за розміром, а найменші з них діаметром не більш ніж 2,5 мікрона становлять особливу небезпеку.

За даними ВООЗ, щорічно забруднення повітря призводить до мільйонів передчасних смертей у всьому світі. Ці крихітні частинки відомі тим, що здатні викликати рак, серцеві захворювання й інші захворювання. Однак тепер дослідники вважають, що ці крихітні частинки також загрожують нашому когнітивному здоров'ю.

У цьому дослідженні вчені вивчали 121 гравця на трьох 8-тижневих шахових турнірах, проведених у Німеччині з 2017 до 2019 року. Загалом дослідники зафіксували понад 30 тисяч ходів, а потім штучний інтелект допоміг ученим визначити оптимальні рішення та наголосити на помилках. Крім того, вчені також використовували спеціальні датчики, які дозволяли відстежувати рівень забруднення повітря та вуглекислого газу, а також температуру.

Результати показали, що рівні забруднення повітря в приміщеннях варіювалися від 14 до 70 мікрограмів на кубічний метр, що можна порівняти з показниками повітря в багатьох міських районах.

Учені проаналізували отримані дані й дійшли висновку, що саме тверді частинки, а точніше їхня концентрація в повітрі здатна впливати на рівень нашої продуктивності. Водночас рівень вуглекислого газу, температура та навіть рівень шуму погано впливають на здатність гравця приймати рішення.

Крім того, вчені виявили, що поєднання забруднення повітря та нестачі часу тільки більше посилювало ситуацію — у такій ситуації ймовірність помилки підвищувалася на 3,2%, а серйозність цих помилок зростала на 20,2%.

Учені відзначають, що це дослідження було обмежене лише шахістами, проте воно дає уявлення про те, що забруднення повітря впливає не тільки на наше фізичне здоров'я, а й когнітивне, а також здатність ухвалювати рішення та концентруватися. Дослідники вважають, що наслідки забруднення повітря можуть виявитися для людства ширшими, ніж ми могли передбачити раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що вулкани, які сплять, виділяють у рази більше сірки.