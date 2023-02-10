Канарейки в угольной шахте. Ученые считают, что воздух вокруг влияет на нашу игру в шахматы

Новое исследование предполагает, что загрязненный воздух способен влиять на наши когнитивные способности и способность играть в шахматы.

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Плохая новость заключается в том, что большинство из нас дышит загрязненным воздухом, а мы знаем, что загрязнение воздуха способно нанести вред нашему мозгу и когнитивным способностям. В новом исследователи предполагают, что шахматисты с ослабленным здоровьем могут оказаться в незавидном положении, будто "канарейки в угольной шахте", из-за чего страдает их когнитивное здоровье, пишет Science Alert.

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В новом исследовании ученые из Массачусетского технологического института сосредоточились на изучении того, как загрязненный воздух влияет на игру шахматистов — результаты оказались поразительными. По словам соавтора исследования, экономиста из Лаборатории устойчивой урбанизации Хуана Паласиоса, они с коллегами обнаружили, что когда шахматисты подвергались более высокому уровню загрязнения, они буквально совершали больше ошибок, к тому же более серьезных ошибок.

Чтобы сосчитать количество ошибок и рассчитать их серьезность, ученые использовали специальное программное обеспечение, использующее искусственный интеллект для анализа игр. В результате ученые заметили, что при повышении уровня мелкой взвеси на мкг на кубический метр шансы шахматистов совершить ошибку вырастали на 2,1%, а серьезность этих ошибок становилась больше на 10,8%.

Отметим, что взвесь — твердые частицы, которые представляют собой переносимую по воздуху смесь твердых частиц и жидких капель. Эта смесь состоит из множества различных веществ, в том числе пыли, сажи, дыма, органических веществ и многого другого.

Твердые частицы можно разделить на естественные и антропогенные, первые образуются вулканами и в результате пожаров, вторые — являются побочным продуктом работы электростанций, транспортных средств и сельского хозяйства. Кроме того твердые частицы можно классифицировать по размеру, а самые крохотные из них, диаметром не более 2,5 микрона представляют особую опасность.

Согласно данным ВОЗ ежегодно загрязнение воздуха приводит к миллионам преждевременных смертей во всем мире. Эти крохотные частицы известны тем, что способны вызывать рак, сердечные заболевания, а также другие заболевания. Однако теперь исследователи полагают, что эти крохотные частицы также угрожают и нашему когнитивному здоровью.

В данном исследовании ученые изучали 121 игрока на трех 8-недельных шахматных турнирах, проведенных в Германии с 2017 по 2019 годы. В общей сложности исследователи зафиксировали более 30 тысяч ходов, а затем искусственный интеллект помог ученым определить оптимальные решения и отметить ошибки. Кроме того, ученые также использовали специальные датчики, которые позволяли отслеживать уровень загрязнения воздуха и углекислого газа, а также температуру.

Результаты показали, что уровни загрязнения воздуха в помещениях варьировались от 14 до 70 микрограммов на кубический метр, что сопоставимо с показателями воздуха во многих городских районах.

Ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что именно твердые частицы, а точнее их концентрация в воздухе, способны влиять на уровень нашей производительности. При этом уровень углекислого газа, температура и даже уровень шума не так влияют на способность игрока принимать решения.

Кроме того, ученые обнаружили, что сочетание загрязнения воздуха и нехватки времени только больше усугубляло ситуацию — в такой ситуации вероятность совершения ошибки повышалась на 3,2%, а серьезность этих ошибок вырастала на 20,2%.

Ученые отмечают, что данное исследование было ограничено лишь шахматистами, однако оно дает представление о том, что загрязнение воздуха влияет не только на наше физическое здоровье, но и когнитивное, а также способность принимать решения и концентрироваться. Исследователи полагают, что последствия загрязнения воздуха могут оказаться для человечества более широкими, чем мы могли бы предположить ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что спящие вулканы выделяют в разы больше серы.