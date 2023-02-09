Недовольно фырчат, пуская газы. Ученые обнаружили, что спящие вулканы выделяют в разы больше серы

Новое исследование предполагает, что спящие вулканы выделяют больше серы, чем мы могли бы предположить.

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Известно, что извержение вулкана может привести к драматическим сдвигам в атмосфере, однако периоды их "сна", когда они замолкают, остаются все еще мало изученными, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Вашингтонского университета сосредоточилась на том, чтобы понять, как дремлющие вулканы влияют на климат Земли. Ученые предполагают, что на самом деле мы могли недооценить спящих гигантов — предварительно, они способны выбрасывать в атмосферу Земли втрое больше серы, даже, когда, казалось бы, спят.

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По словам ученого-атмосферника Урсулы Йонгеблоед, их с коллегами исследование основано на крошечных частицах, захваченных слоями ледяного керна, извлеченного из центральной Гренландии. В результате ученым удалось изучить состав атмосферы, циркулирующей над Арктикой между 1200 и 1850 годами. Ученые обнаружили, что выбросы серы из спящих вулканов оказались намного выше, чем ранее предполагали ученые.

Ученые обнаружили, что в более длительных временных масштабах количество сульфатных аэрозолей, выделяемых во время пассивной дегазации, намного выше, чем во время самих извержений. Исследователи отмечают, что эти новые данные указывают на то, что теперь ученым необходимо отредактировать климатические модели и калибровку качества воздуха, исходя из новых данных. Основная проблема заключается в том, что сера является одним из наиболее важных элементов с точки зрения обеспечения эффекта охлаждения Земли.

По словам Йонгеблоед, результаты исследования свидетельствуют о том, что в масштабах десятилетия спящие вулканы выбрасывают в 10 раз больше серы, чем в период извержения, а возможно реальная цифра даже в 30 раз больше.

Отметим, что изначально ученые хотели лишь изучить количество серы, которую выбрасывает в атмосферу Земли фитопланктон — это происходит через соединения, которые они выделяют по мере своего роста. Однако ученые случайно обнаружили "вклад вулканов" и изменили направление исследования — теперь исследователи полагают, что вулканы могут оказаться вдвое важнее фитопланктона, когда речь идет о выбросе серы.

Ученые отмечают, что вытекающие из спящих вулканов газы не фиксируются на спутниковых снимках, чем, по-видимому, обусловлена недооцененность их вклада. По словам атмосферного ученого Бекки Александер, на самом деле, нам неизвестно, как выглядит естественная, нетронутая атмосфера земли с точки зрения аэрозолей. Однако полученные учеными результаты могут пролить на это свет. Ученые также полагают, что эти "газы спящих вулканов" могут также объяснить, почему Арктика нагревается быстрее, чем ожидалось — ведь изначальный уровень аэрозоля, похоже, выше, чем ранее предполагали ученые.

Исследователи отмечают, что понимание колебаний серы в атмосфере планеты на самом деле имеет решающее значение для моделирования баланса тепла, удерживаемого в атмосферы, а также энергии, отраженной обратно в космос. Частицы аэрозоля способны блокировать солнечное излучение, в результаты чего и возникает охлаждающий эффект.

Предполагается, что дальнейшие исследования смогут пролить свет на то, как вулканы влияют на изменения климата по всей планете, а значит ученые лучше будут понимать, как с ними бороться.

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