Невдоволено пирхають, пускаючи гази. Вчені виявили, що сплячі вулкани виділяють у рази більше сірки

Нове дослідження передбачає, що сплячі вулкани виділяють більше сірки, ніж ми могли б припустити.

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Відомо, що виверження вулкана може призвести до драматичних зрушень в атмосфері, проте періоди їхнього "сну", коли вони замовкають, залишаються все ще мало вивченими, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених із Вашингтонського університету зосередилася на тому, щоб зрозуміти, як сплячі вулкани впливають на клімат Землі. Науковці припускають, що насправді ми могли недооцінити сплячих гігантів — попередньо, вони здатні викидати в атмосферу Землі втричі більше сірки, навіть коли, здавалося б, сплять.

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За словами вченого-атмосферника Урсули Йонгеблоєд, їх із колегами дослідження ґрунтується на крихітних частинках, захоплених шарами крижаного керна, витягнутого з центральної Гренландії. В результаті вченим вдалося вивчити склад атмосфери, що циркулює над Арктикою між 1200 та 1850 роками. Вчені виявили, що викиди сірки зі сплячих вулканів виявилися набагато вищими, ніж раніше припускали вчені.

Вчені виявили, що у більш тривалих часових масштабах кількість сульфатних аерозолів, що виділяються під час пасивної дегазації, набагато вища, ніж під час самих вивержень. Дослідники відзначають, що ці нові дані вказують на те, що тепер вченим необхідно відредагувати кліматичні моделі та калібрування якості повітря, виходячи з нових даних. Основна проблема полягає в тому, що сірка є одним з найважливіших елементів з точки зору забезпечення ефекту охолодження Землі.

За словами Йонгеблоєд, результати дослідження свідчать про те, що в масштабах десятиліття сплячі вулкани викидають у 10 разів більше сірки, ніж у період виверження, а, можливо, реальна цифра навіть у 30 разів більша.

Зазначимо, що спочатку вчені хотіли лише вивчити кількість сірки, яку викидає в атмосферу Землі фітопланктон — це відбувається через сполуки, які вони виділяють у міру свого розвитку. Однак вчені випадково виявили "внесок вулканів" і змінили напрямок дослідження — тепер дослідники вважають, що вулкани можуть виявитися вдвічі важливішими за фітопланктон, коли йдеться про викид сірки.

Вчені відзначають, що гази, які витікають зі сплячих вулканів, не фіксують на супутникових знімках, чим, мабуть, зумовлена недооціненість їхнього внеску. За словами атмосферного вченого Беккі Александер, насправді, нам невідомо, який вигляд має природна, недоторкана атмосфера землі з точки зору аерозолів. Однак отримані вченими результати можуть пролити на це світло. Вчені також вважають, що ці "гази сплячих вулканів" можуть також пояснити, чому Арктика нагрівається швидше, ніж очікувалося, — адже початковий рівень аерозолю, схоже, вищий, ніж раніше припускали вчені..

Дослідники відзначають, що розуміння коливань сірки в атмосфері планети насправді має вирішальне значення для моделювання балансу тепла, що утримується в атмосфері, а також енергії, яка відбита назад у космос. Частинки аерозолю здатні блокувати сонячне випромінювання, внаслідок чого і виникає охолоджувальний ефект.

Передбачається, що подальші дослідження зможуть пролити світло на те, як вулкани впливають на зміни клімату по всій планеті, а отже, вчені краще розумітимуть, як з ними боротися.

Раніше Фокус писав про те, що мешканці чотирьох країн опиняться під водою через вибух "крижаного" озера.