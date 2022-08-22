Англійські шахісти врятували маленького "шахового генія" з Одеси

Восьмирічному хлопчику, який уже у три з половиною роки почав грати у шахи, разом із мамою допомогли перебратися до Великобританії.

Англійська федерація шахів допомогла восьмирічному Максиму Криштафору — чемпіону України з шахів — виїхати з Одеси, яку постійно обстрілюють російські військові. Про це повідомляє видання Sunday Telegraph.

Максим разом із мамою Іриною, яка раніше працювала тележурналісткою в регіоні, виїхали з Одеси 4 місяці тому, коли місто особливо активно обстрілювали.

Хлопчику та його мамі допомогли переїхати до Великобританії та заново влаштувати своє життя в Йоркширі.

До речі, за час повномасштабної війни з Росією Максим Криштафор встиг стати подвійним чемпіоном Європи зі швидких шахів на турнірі у грецьких Салоніках.

А у листопаді 2022 року хлопчик готується відвідати чемпіонат світу з шахів для гравців до восьми років у Туреччині. Всі витрати взяла він Англійська федерація шахів. Адже вступні внески та витрати на проїзд обійдуться у тисячі британських фунтів.

Що відомо про Максима

Ірина — мати маленького українця — розповідає, що її син народився передчасно. Дитину виписали додому лише за три місяці після народження. А назвали хлопчика на честь гінеколога, який приймав у Ірини пологи та врятував новонародженого.

Хлопчик настільки відрізнявся від однолітків, що на його малі зріст та вагу одяг мама замовляла у жінки, яка обшивала ляльок.

Медики попередили маму, що у її сина можуть виникнути проблеми із зором, серцем та диханням, може бути ДЦП та розумова відсталість.

До трьох років Максим не говорив. Пізніше заговорив спонтанно і одразу словосполученнями та реченнями. А у 4 роки хлопчик самостійно вивчив таблицю множення.

На гурток шахів мама прийшла з Максимом, коли йому було 3 роки та 10 місяців. Спершу хлопчик просто спостерігав за грою. Пізніше Максим почав грати сам і за кілька років він зібрав усі можливі для його віку нагороди, став чемпіоном Одеси та області — у категорії, де грають хлопці значно старші.

Зараз "шаховий геній" може безперервно провести за грою у шахи 4-5 годин. Його амбіція — побити рекорд чинного чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена, який став гросмейстером у 13 років та 4 місяці.

Нагадаємо, семирічний Роман, мама якого загинула під час ракетної атаки російських військових по Вінниці, перебувати у лікарні у дуже тяжкому стані. Хлопчик опинився з мамою у клініці, яка постраждала від ракетного удару.

Також Фокус розповідав про те, що мати загиблої Лізи з Вінниці написала перший пост після трагедії. Ірина Дмитрієва каже, що 4-річна донька Ліза навчила її любити безумовно, попри все. Жінка пише про небажання жити у жахливій реальності.