Ірина Дмитрієва каже, що 4-річна донька Ліза навчила її любити безумовно, попри все. Жінка пише про небажання жити в жахливій реальності.

Ірина Дмитрієва, мати 4-річної дівчинки Лізи, яка загинула внаслідок обстрілу центру Вінниці, написала в Instagram перший пост після трагедії.

"Майже місяць пройшов після жахливої трагедії. Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила та пам'ятаю, але перебуваю в іншій реальності. Не вірю. І не хочу жити в новій жахливій реальності", — пише мати загиблої дівчинки.

Ірина Дмитрієва наголошує, що саме маленька Ліза навчила її любити безумовно, незважаючи ні на що.

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"Моя улюблена дівчинко, ти була такою життєрадісною... Ми обов'язково зустрінемося з тобою. Прокляті нелюди ра...сти вбили тебе й мене... Нехай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисячі орків", — сказала вона.

Трагедія у Вінниці: як загинула Ліза Дмитрієва

Уранці 14 липня Ірина Дмитрієва з 4-річною донькою Лізою вирушили на заняття до логопеда. Саме в цей час по центру Вінниці війська РФ вдарили ракетою.

Мати з донькою в момент прильоту були на пішохідному переході. Ліза загинула на місці від осколкових поранень, Ірину прооперували в лікарні, у неї були поранення грудної клітки та черевної порожнини.

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Ірина часто питала лікарів про Лізу, але лікарі заборонили рідним говорити мамі про смерть дочки.

Лізу поховали на міському цвинтарі Сабарова 17 липня, у труну дитині поклали плюшевого ведмедика.

Ірина Дмитрієва в першому інтерв'ю після трагедії сказала, що світ "просто дивиться, як Україну вбивають". За її словами, російський тиран Володимир Путін здатний піти далі та знищити весь світ.

Міноборони Росії заявило про удар високоточних ракет "Калібр" по "військовому об'єкту", де нібито була нарада командування українських повітряних сил із іноземними постачальниками озброєнь щодо передачі ЗСУ партії літаків і засобів поразки.