Ирина Дмитриева говорит, что 4-летняя дочь Лиза научила ее любить безусловно, несмотря ни на что. Женщина пишет о нежелании жить в ужасной реальности.

Ирина Дмитриева, мать 4-летней девочки Лизы, которая погибла в результате обстрела центра Винницы, написала в Instagram первый пост после трагедии.

"Почти месяц прошел после ужасной трагедии. Мне кажется, что Лиза ждет меня дома. Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю. И не хочу жить в новой ужасной реальности", – пишет мать погибшей девочки.

Ирина Дмитриева подчеркивает, что именно маленькая Лиза научила ее любить безусловно, несмотря ни на что.

[ + – ] 4-летняя Лиза погибла при ударе по центру Винницы 14 июля

"Моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной… Мы обязательно встретимся с тобой. Проклятые изверги ра…сты убили тебя и меня… Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков", – заключила она.

Трагедия в Виннице: как погибла Лиза Дмитриева

Утром 14 июля Ирина Дмитриева с 4-летней дочкой Лизой отправились на занятия к логопеду. Как раз в это время по центру Винницы войска РФ ударили ракетой.

Мама с дочкой в момент прилета были на пешеходном переходе. Лиза погибла на месте от осколочных ранений, Ирину прооперировали в больнице, у нее были ранения грудной клетки и брюшной полости.

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Ирина часто спрашивала врачей о Лизе, но доктора запретили родным говорить маме о смерти дочери.

Лизу похоронили на городском кладбище Сабарова 17 июля, в гроб ребенку положили плюшевого мишку.

Ирина Дмитриева в первом интервью после трагедии сказала, что мир "просто смотрит, как Украину убивают". По ее словам, российский тиран Владимир Путин способен пойти дальше и уничтожить весь мир.

Минобороны России заявило об ударе высокоточных ракет "Калибр" по "военному объекту", где якобы было совещание командования украинских воздушных сил с иностранными поставщиками вооружений по передаче ВСУ партии самолетов и средств поражения.