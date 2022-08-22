Английские шахматисты спасли маленького "шахматного гения" из Одессы

Восьмилетнему мальчику, который уже в три с половинной года начал играть в шахматы, вместе с мамой помогли перебраться в Великобританию.

Английская федерация шахмат помогла восьмилетнему Максиму Криштоферу — чемпиону Украины по шахматам — выехать из Одессы, которую постоянно обстреливают российские военные. Об этом сообщает издание Sunday Telegraph.

Максим вместе с мамой Ириной, которая ранее работала тележурналисткой в регионе, выехали из Одессы 4 месяца назад, когда город особенно активно обстреливали.

Мальчику и его маме помогли переехать в Великобританию и заново устроить свою жизнь в Йоркшире.

К слову. за время полномасштабной войны с Россией Максим Криштофер успел стать двойным чемпионом Европы по быстрым шахматам на турнире в греческих Салониках.

А в ноябре 2022 года мальчик готовится посетить чемпионат мира по шахматам для игроков до восьми лет в Турции. Все расходы взяла на себя Английская федерация шахмат. Ведь вступительные взносы и расходы на проезд обойдутся в тысячи британскихфунтов.

Что известно о Максиме

Ирина — мать маленького украинца — рассказывает, что ее сын родился преждевременно. Ребенка выписали домой только через три месяца после рождения. А назвали мальчика в честь гинеколога, который принимал у Ирины роды и спас новорожденного.

Мальчик настолько отличался от сверстников, что на его малые рост и вес одежду мама заказывала у женщины, которая обшивала кукол.

Медики предупредили маму, что у ее сына могут возникнуть проблемы со зрением, сердцем и дыханием, может быть ДЦП и умственная отсталость.

До трех лет Максим не говорил. Позже заговорил спонтанно и сразу словосочетаниями и предложениями. А в 4 года мальчик самостоятельно выучил таблицу умножения.

На кружок шахмат мама пришла с Максимом, когда ему было 3 года и 10 месяцев. Сначала мальчик просто наблюдал за игрой. Позже Максим начал играть сам и через несколько лет он собрал все возможные для его возраста награды, стал чемпионом Одессы и области — в категории, где играют ребята значительно старше.

Сейчас "шахматный гений" может непрерывно провести за игрой в шахматы 4-5 часов. Его амбиция — побить рекорд действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который стал гроссмейстером в 13 лет и 4 месяца.

Напомним, семилетний Роман, мама которого погибла во время ракетной атаки российских военных по Виннице, находиться в больнице в очень тяжелом состоянии. Мальчик оказался с мамой в клинике, которая пострадала от ракетного удара.

Также Фокус рассказывал о том, что мать погибшей Лизы из Винницы написала первый пост после трагедии. Ирина Дмитриева говорит, что 4-летняя дочь Лиза научила ее любить безусловно, несмотря ни на что. Женщина пишет о нежелании жить в ужасной реальности.