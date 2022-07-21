Обгорело лицо, осколки в черепе: показали мальчика, который пострадал во время удара по Виннице (фото)

Мальчик оказался с мамой в клинике, которая пострадала от ракетного удара.

Семилетний Роман, мама которого погибла во время ракетной атаки российских военных по Виннице, находиться в больнице в очень тяжелом состоянии. Об этом написал глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов в официальном Телеграм-канале.

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В день, когда войска РФ с акватории Черного моря обстреляли центр Винницы ракетами, Роман вместе с мамой приехал в город навестить бабушку с дедушкой. При этом мама решила показать сына медикам и записала мальчика на прием в "Нейромед".

Мальчик и его мама Галина находились в помещении непосредственно во время ракетного удара. Женщина скончалась, а пострадавшего ребенка с ожогами доставили в Винницкую областную больницу. Там его разыскал отец.

О смерти совей 29-летней жены Галины мужчина узнал только три дня назад. Установить личность погибшей молодой женщины помогла лишь ДНК-экспертиза.

Врачи говорят, что семилетний мальчик — в тяжелом состоянии. Около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% – внутренние. Они настолько глубоки, что местами даже достигают костей. Обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. К тому же, у Ромы закрыт перелом левой руки и несколько обломков от снаряда в черепе.

[ + – ] Мальчик во время ракетного удара получил тяжелые ожоги Фото: Сергей Борзов/ Telegram

Из Винницы ребенка доставили на лечение в львовскую детскую Больницу Св. Николая. А со Львова — перевезли в Дрезден (Германия). Там Романа ждет еще ряд хирургических вмешательств, включая пересадку кожи и пластические операции.

На фотографиях, которые опубликовал Сергей Борзов, видно, что лицо мальчика покрыто бинтами. Ребенку "помогает" дышать апарат искусственной вентиляции легких.

В Германию с семилетним Романом уехала также и мягкая игрушка — львенок.

[ + – ] Семилетнего Романа готовят к поездке в немецкую клинику в Дрездене Фото: Сергей Борзов/ Telegram

Напомним, ранее стали известны имена всех погибших в Виннице детей. Жертвами российской армии стали четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

Фокус также писал о том, что 17 июля в Виннице простились с 4-летней Лизой, погибшей во время удара войск РФ. Церемония прошла в Спас-Преображенском кафедральном соборе. Журналисты показали кадры, на которых видно, как у гроба сидит ее отец вместе с другими родственниками ребенка.