Обгоріло обличчя, уламки в черепі: показали хлопчика, який постраждав під час удару по Вінниці (фото)

Семирічний Роман, мати якого загинула під час ракетної атаки російських військових по Вінниці, перебуває в лікарні в дуже тяжкому стані. Про це написав голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов в офіційному Телеграм-каналі.

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У день, коли війська РФ з акваторії Чорного моря обстріляли центр Вінниці ракетами, Роман разом із мамою приїхав до міста відвідати бабусю з дідусем. Водночас мама вирішила показати сина медикам та записала хлопчика на прийом у "Нейромед".

Хлопчик та його мама Галина перебували у приміщенні безпосередньо під час ракетного удару. Жінка померла, а постраждалу дитину з опіками доправили до Вінницької обласної лікарні. Там його розшукав батько.

Про смерть своєї 29-річної дружини Галини чоловік дізнався лише три дні тому. Встановити особу загиблої молодої жінки допомогла лише ДНК-експертиза.

Лікарі кажуть, що семирічний хлопчик у тяжкому стані. Близько 45% тіла дитини покрили зовнішні опіки, ще 35% — внутрішні. Вони настільки глибокі, що подекуди навіть досягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. До того ж у Роми закритий перелом лівої руки і кілька уламків від снаряда в черепі.

[ + – ] Хлопчик під час ракетного удару отримав тяжкі опіки Фото: Сергій Борзов/ Telegram

З Вінниці дитину доправили на лікування до львівської дитячої лікарні Св. Миколая. А зі Львова — перевезли до Дрездена (Німеччина). Там на Романа чекає ще низка хірургічних втручань, включаючи пересадку шкіри та пластичні операції.

На фото, які опублікував Сергій Борзов, видно, що обличчя хлопчика вкрите бинтами. Дитині "допомагає" дихати апарат штучної вентиляції легень.

У Німеччину із семирічний Роман поїхала також і м'яка іграшка — левеня.

[ + – ] Семирічного Романа готують до поїздки до німецької клініки у Дрездені Фото: Сергій Борзов/ Telegram

Нагадаємо, раніше стали відомі імена всіх загиблих у Вінниці дітей. Жертвами російської армії стали чотирирічна дівчинка та два хлопчики 7 та 8 років.

Фокус також писав про те, що 17 липня у Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула під час удару військ РФ. Церемонія відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Журналісти показали кадри, на яких видно, як біля труни сидить її батько разом з іншими родичами дитини.