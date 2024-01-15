Израильского футболиста задержали в Турции: напомнил о заложниках в плену ХАМАС (фото, видео)

Празднуя забитый мяч, полузащитник клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель поднял руку с надписью "100 дней. 7 октября" и звездой Давида. Гол израильтянина позволил команде избежать поражения, но после матча местные правоохранители его задержали.

В Турции задержали 28-летнего футболиста сборной Израиля Сагива Йехезкеля, который выступает за местный клуб "Антальяспор". Турецкая прокуратура начала расследование из-за жеста Йехезкеля в поддержку израильтян, находящихся в плену боевиков ХАМАС уже на протяжении 100 дней. Об этом пишет The Times of Israel.

Футболист поднял перебинтованную руку с надписью "100 дней. 7 октября" и звездой Давида.

"Главная прокуратура Антальи начала судебное разбирательство по делу о "публичном разжигании вражды и ненависти" в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа", — заявил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.

"100 дней. 7 октября"

Сагив Йехезкель сравнял счет в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора" и, празднуя забитый гол, поднял перед камерой упомянутую надпись в поддержку израильтян, которых боевики длительное время удерживают в плену. Гол Йехезкеля позволил команде избежать поражения. Вместе с тем сразу же по завершении матча местные правоохранители задержали футболиста.

Обзор матча "Антальяспор" — "Трабзонспор"

После матча в соцсетях клуба "Антальяспор" появилось фото израильтянина, празднующего забитый мяч. Но после бурной реакции прессы и футбольных чиновников фото удалили.

На фоне протестов местных фанатов совет директоров "Антальяспора" исключил спортсмена из состава команды. Сообщается, что после воскресного матча к офисам клуба прорвались болельщик, требовавшие прекратить с ним сотрудничество.

Руководство клуба объяснило это решение тем, что Йехезкель "выступил против национальных ценностей" Турции, пишет The Insider. Президент клуба Сенан Бозтепе заявил, что расторгнет с ним контракт.

"Хотя мы продолжаем заниматься спортом на зеленом поле и рассматриваем наших футболистов как спортсменов без дискриминации по религии, языку или расе, я никогда не одобрю такой шаг, который может вызвать спекуляции", — написал он.

С критикой выступили и футбольные чиновники из местной федерации, которые посчитали решение о выводе футболиста из состава команды оправданным.

Йехезкель подписал трехлетний контракт с турецким клубом в сентябре прошлого года. Если руководство действительно решит расторгнуть соглашение, придется выплатить 1 млн долларов компенсации, отмечают журналисты.

Йехезкель был в числе сотен тысяч израильтян и представителей других стран по всему миру, которые в воскресенье призвали освободить заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказался с критикой в адрес турецких властей.

"Это Турция 2024. Позор вам, турецкое правительство", — написал он в Twitter.

Израильские дипломаты и Израильская футбольная ассоциация добиваются освобождения футболиста, сообщает Newsru.co.il.

Напомним, что стало известно, чем болел защитник сборной Украины Богдан Шершун, который умер 8 января на 43-м году жизни. Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев сообщил, что у Шершуна был рак мозга, и он некоторое время лечился в Бельгии.

Также сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен надолго оккупировать Сектор Газа.